https://ria.ru/20250513/ukraina-2016630808.html

На Западе высмеяли главу МИД Украины после его слов о прекращении огня

На Западе высмеяли главу МИД Украины после его слов о прекращении огня - РИА Новости, 13.05.2025

На Западе высмеяли главу МИД Украины после его слов о прекращении огня

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в социальной сети X заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о 30-дневном перемирии. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:26:00+03:00

2025-05-13T10:26:00+03:00

2025-05-13T12:48:00+03:00

андрей сибига

украина

в мире

россия

киев

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в социальной сети X заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о 30-дневном перемирии."Министр иностранных дел Украины спрашивает: "Почему победившая сторона отказывается сдаваться?" Трудно ответить господину Сибиге. Я тоже не могу понять этих русских", — с иронией заметил он.Сибига 12 мая попытался обвинить Россию в игнорировании предложения о прекращении огня, хотя именно Москва уже не раз объявляла перемирие и соблюдала его, в отличие от украинской стороны.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html

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андрей сибига, украина, в мире, россия, киев, эммануэль макрон, владимир путин