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В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина - РИА Новости, 13.05.2025
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09:29 13.05.2025 (обновлено: 12:48 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html
В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина
В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина - РИА Новости, 13.05.2025
В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина
Страны Евросоюза не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как не придут к консенсусу при принятии подобного решения из-за... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:29:00+03:00
2025-05-13T12:48:00+03:00
россия
германия
киев
владимир путин
эммануэль макрон
фридрих мерц
в мире
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как не придут к консенсусу при принятии подобного решения из-за позиции членов, пишет немецкое издание Handelsblatt."17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус", — говорится в тексте.Отмечается, что в санкционный список не включили никаких спорных предложений, иначе Венгрия или Словакия наложили бы вето на это предложение.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
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россия, германия, киев, владимир путин, эммануэль макрон, фридрих мерц, в мире
Россия, Германия, Киев, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, В мире
В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина

Handelsblatt: ЕС не сможет согласовать жесткие меры в новом пакете санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как не придут к консенсусу при принятии подобного решения из-за позиции членов, пишет немецкое издание Handelsblatt.
"17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус", — говорится в тексте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Отмечается, что в санкционный список не включили никаких спорных предложений, иначе Венгрия или Словакия наложили бы вето на это предложение.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
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