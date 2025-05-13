https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html

В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина

В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина - РИА Новости, 13.05.2025

В Германии раскрыли, кто помешает плану Европы против Путина

Страны Евросоюза не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как не придут к консенсусу при принятии подобного решения из-за... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:29:00+03:00

2025-05-13T09:29:00+03:00

2025-05-13T12:48:00+03:00

россия

германия

киев

владимир путин

эммануэль макрон

фридрих мерц

в мире

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как не придут к консенсусу при принятии подобного решения из-за позиции членов, пишет немецкое издание Handelsblatt."17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус", — говорится в тексте.Отмечается, что в санкционный список не включили никаких спорных предложений, иначе Венгрия или Словакия наложили бы вето на это предложение.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html

https://ria.ru/20250513/rossiya-2016572396.html

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россия, германия, киев, владимир путин, эммануэль макрон, фридрих мерц, в мире