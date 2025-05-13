Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ
ВСУ всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей".
"В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли - им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал, и зачем его обменивать будут, и так далее. Убьем, и все, без вести пропавший. То есть вообще полностью наплевательское отношение", - сказал "Прометей".
По его словам, он и сам стал жертвой подобных действий со стороны сослуживцев.
"Когда нас штурмовали, сначала была жесткая артподготовка, нам говорили: "давайте вы в блиндаже засядьте, мы с птички (БПЛА) за вами наблюдаем, все в порядке". Естественно, никто ничего не говорил, что подошли штурмовики, не подошли, никто ничего не сказал. Мы начали вылазить, птичка это увидела, и понеслась туда... огонь, и уже начало работать все то, что не прикрывало нас", - добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18