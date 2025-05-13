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Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016609765.html
Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ
Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ
Украинские военные всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:18:00+03:00
2025-05-13T07:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей". "В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли - им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал, и зачем его обменивать будут, и так далее. Убьем, и все, без вести пропавший. То есть вообще полностью наплевательское отношение", - сказал "Прометей". По его словам, он и сам стал жертвой подобных действий со стороны сослуживцев. "Когда нас штурмовали, сначала была жесткая артподготовка, нам говорили: "давайте вы в блиндаже засядьте, мы с птички (БПЛА) за вами наблюдаем, все в порядке". Естественно, никто ничего не говорил, что подошли штурмовики, не подошли, никто ничего не сказал. Мы начали вылазить, птичка это увидела, и понеслась туда... огонь, и уже начало работать все то, что не прикрывало нас", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016608426.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ

ВСУ всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей".
ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли - им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал, и зачем его обменивать будут, и так далее. Убьем, и все, без вести пропавший. То есть вообще полностью наплевательское отношение", - сказал "Прометей".
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По его словам, он и сам стал жертвой подобных действий со стороны сослуживцев.
"Когда нас штурмовали, сначала была жесткая артподготовка, нам говорили: "давайте вы в блиндаже засядьте, мы с птички (БПЛА) за вами наблюдаем, все в порядке". Естественно, никто ничего не говорил, что подошли штурмовики, не подошли, никто ничего не сказал. Мы начали вылазить, птичка это увидела, и понеслась туда... огонь, и уже начало работать все то, что не прикрывало нас", - добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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