https://ria.ru/20250513/ukraina-2016609765.html

Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ

Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025

Сдающихся в плен украинских военных пытаются убить, заявил экс-солдат ВСУ

Украинские военные всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:18:00+03:00

2025-05-13T07:18:00+03:00

2025-05-13T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные всегда пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей". "В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли - им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал, и зачем его обменивать будут, и так далее. Убьем, и все, без вести пропавший. То есть вообще полностью наплевательское отношение", - сказал "Прометей". По его словам, он и сам стал жертвой подобных действий со стороны сослуживцев. "Когда нас штурмовали, сначала была жесткая артподготовка, нам говорили: "давайте вы в блиндаже засядьте, мы с птички (БПЛА) за вами наблюдаем, все в порядке". Естественно, никто ничего не говорил, что подошли штурмовики, не подошли, никто ничего не сказал. Мы начали вылазить, птичка это увидела, и понеслась туда... огонь, и уже начало работать все то, что не прикрывало нас", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016608426.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины