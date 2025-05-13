https://ria.ru/20250513/ukraina-2016609575.html

Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник

Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник - РИА Новости, 13.05.2025

Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник

В преддверии Дня Победы Киев, игнорируя режим прекращения огня, нарастил обстрелы почти на четверть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:13:00+03:00

2025-05-13T07:13:00+03:00

2025-05-13T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

самарское

воронежская область

родион мирошник

киев

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В преддверии Дня Победы Киев, игнорируя режим прекращения огня, нарастил обстрелы почти на четверть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В преддверии Дня Победы, игнорируя режим прекращения огня, введенный Россией в одностороннем порядке, украинские нацисты не только не уменьшили интенсивность наносимых ударов по гражданским объектам, но нарастили число обстрелов почти на четверть по сравнению с предпраздничными днями, пытаясь запугать мирное население", - говорится в докладе Мирошника за 5-11 мая, поступившем в распоряжение РИА Новости. Так, эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Упор делался на использование ударных беспилотников. Кроме того, силы ПВО сбивали дальнобойные дроны над Московской, Калужской, Тульской, Владимирской, Самарской, Пензенской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Смоленской, Воронежской областями, Краснодарским краем. "Атаки были направлены не только на гражданские объекты, но и на медицинские автомобили, транспорт коммунальных служб и спасателей", - подчеркнул Мирошник.

https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

самарское

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, самарское, воронежская область, родион мирошник, киев, происшествия