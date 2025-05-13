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Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016609575.html
Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник
Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник - РИА Новости, 13.05.2025
Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник
В преддверии Дня Победы Киев, игнорируя режим прекращения огня, нарастил обстрелы почти на четверть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:13:00+03:00
2025-05-13T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
самарское
воронежская область
родион мирошник
киев
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В преддверии Дня Победы Киев, игнорируя режим прекращения огня, нарастил обстрелы почти на четверть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В преддверии Дня Победы, игнорируя режим прекращения огня, введенный Россией в одностороннем порядке, украинские нацисты не только не уменьшили интенсивность наносимых ударов по гражданским объектам, но нарастили число обстрелов почти на четверть по сравнению с предпраздничными днями, пытаясь запугать мирное население", - говорится в докладе Мирошника за 5-11 мая, поступившем в распоряжение РИА Новости. Так, эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Упор делался на использование ударных беспилотников. Кроме того, силы ПВО сбивали дальнобойные дроны над Московской, Калужской, Тульской, Владимирской, Самарской, Пензенской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Смоленской, Воронежской областями, Краснодарским краем. "Атаки были направлены не только на гражданские объекты, но и на медицинские автомобили, транспорт коммунальных служб и спасателей", - подчеркнул Мирошник.
https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, самарское, воронежская область, родион мирошник, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Самарское, Воронежская область, Родион Мирошник, Киев, Происшествия
Киев нарастил обстрелы в преддверии Дня Победы, заявил Мирошник

Мирошник: Киев в преддверии Дня Победы нарастил обстрелы почти на четверть

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В преддверии Дня Победы Киев, игнорируя режим прекращения огня, нарастил обстрелы почти на четверть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В преддверии Дня Победы, игнорируя режим прекращения огня, введенный Россией в одностороннем порядке, украинские нацисты не только не уменьшили интенсивность наносимых ударов по гражданским объектам, но нарастили число обстрелов почти на четверть по сравнению с предпраздничными днями, пытаясь запугать мирное население", - говорится в докладе Мирошника за 5-11 мая, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня
Вчера, 07:04
Так, эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Упор делался на использование ударных беспилотников. Кроме того, силы ПВО сбивали дальнобойные дроны над Московской, Калужской, Тульской, Владимирской, Самарской, Пензенской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Смоленской, Воронежской областями, Краснодарским краем.
"Атаки были направлены не только на гражданские объекты, но и на медицинские автомобили, транспорт коммунальных служб и спасателей", - подчеркнул Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСамарскоеВоронежская областьРодион МирошникКиевПроисшествия
 
 
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