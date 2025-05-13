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ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:50 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016608426.html
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет - РИА Новости, 13.05.2025
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет
Российские военные под Северодонецком брали в плен мальчишек 18-19 лет, которых мобилизовали в ВСУ, угрожая расстрелять их родителей, рассказал РИА Новости боец РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:50:00+03:00
2025-05-13T06:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
харьков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Российские военные под Северодонецком брали в плен мальчишек 18-19 лет, которых мобилизовали в ВСУ, угрожая расстрелять их родителей, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Алекс". "Когда был (проходил службу – ред.) в подразделении "Ахмат", брали опорники, брали пленных. Брали мальчишек по 18-19 лет. Спрашивали, как они тут очутились. Они рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь (служить в ВСУ – ред.), или убьем", – рассказал "Алекс". По его словам, после пленения двое юных украинских солдат в личной беседе признались ему, что пошли на фронт из-за угрозы родителям. "Они были с Харькова, а оказались под Северодонецком. Там их брали в плен", – добавил боец.
https://ria.ru/20250512/plennyj-2016565458.html
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в мире, северодонецк, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северодонецк, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет

Украинские боевики мобилизовали 18-летних, угрожая убить родителей

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Российские военные под Северодонецком брали в плен мальчишек 18-19 лет, которых мобилизовали в ВСУ, угрожая расстрелять их родителей, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Алекс".
"Когда был (проходил службу – ред.) в подразделении "Ахмат", брали опорники, брали пленных. Брали мальчишек по 18-19 лет. Спрашивали, как они тут очутились. Они рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь (служить в ВСУ – ред.), или убьем", – рассказал "Алекс".
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По его словам, после пленения двое юных украинских солдат в личной беседе признались ему, что пошли на фронт из-за угрозы родителям.
"Они были с Харькова, а оказались под Северодонецком. Там их брали в плен", – добавил боец.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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