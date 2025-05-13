https://ria.ru/20250513/ukraina-2016608426.html
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет - РИА Новости, 13.05.2025
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет
Российские военные под Северодонецком брали в плен мальчишек 18-19 лет, которых мобилизовали в ВСУ, угрожая расстрелять их родителей, рассказал РИА Новости боец РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:50:00+03:00
2025-05-13T06:50:00+03:00
2025-05-13T06:50:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Российские военные под Северодонецком брали в плен мальчишек 18-19 лет, которых мобилизовали в ВСУ, угрожая расстрелять их родителей, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Алекс". "Когда был (проходил службу – ред.) в подразделении "Ахмат", брали опорники, брали пленных. Брали мальчишек по 18-19 лет. Спрашивали, как они тут очутились. Они рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь (служить в ВСУ – ред.), или убьем", – рассказал "Алекс". По его словам, после пленения двое юных украинских солдат в личной беседе признались ему, что пошли на фронт из-за угрозы родителям. "Они были с Харькова, а оказались под Северодонецком. Там их брали в плен", – добавил боец.
https://ria.ru/20250512/plennyj-2016565458.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северодонецк, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет
Украинские боевики мобилизовали 18-летних, угрожая убить родителей