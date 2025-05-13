https://ria.ru/20250513/ukraina-2016608426.html

ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет

ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет - РИА Новости, 13.05.2025

ВС России под Северодонецком брали в плен солдат 18-19 лет

Российские военные под Северодонецком брали в плен мальчишек 18-19 лет, которых мобилизовали в ВСУ, угрожая расстрелять их родителей, рассказал РИА Новости боец РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:50:00+03:00

2025-05-13T06:50:00+03:00

2025-05-13T06:50:00+03:00

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Российские военные под Северодонецком брали в плен мальчишек 18-19 лет, которых мобилизовали в ВСУ, угрожая расстрелять их родителей, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Алекс". "Когда был (проходил службу – ред.) в подразделении "Ахмат", брали опорники, брали пленных. Брали мальчишек по 18-19 лет. Спрашивали, как они тут очутились. Они рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь (служить в ВСУ – ред.), или убьем", – рассказал "Алекс". По его словам, после пленения двое юных украинских солдат в личной беседе признались ему, что пошли на фронт из-за угрозы родителям. "Они были с Харькова, а оказались под Северодонецком. Там их брали в плен", – добавил боец.

https://ria.ru/20250512/plennyj-2016565458.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северодонецк, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф