https://ria.ru/20250513/ukraina-2016604971.html

Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ

Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025

Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ

Украинские военные в ВСУ получают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:35:00+03:00

2025-05-13T05:35:00+03:00

2025-05-13T05:35:00+03:00

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные в ВСУ получают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". "На тот момент выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трёхсотых (раненых). У нас были такие, снятые и привезенные из Авдеевки. Были такие бронежилеты. В некоторых моментах были битые пластины. Но я когда видел, мы их сразу откидывали. Но я видел, что и такое выдают", - сказал "Хантер". По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего. "У меня надежды на то, что выдавали в ВСУ, не было … Аптечку, в принципе, и выдавали, но наполнение было, мягко говоря, не очень. На момент, когда я был в ВСУ, я столкнулся с тем, что то, что выдавали бойцам, было непригодно", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html

https://ria.ru/20250507/podgotovka-2015426154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, авдеевка, украина, вооруженные силы украины