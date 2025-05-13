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Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016604971.html
Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ
Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ
Украинские военные в ВСУ получают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:35:00+03:00
2025-05-13T05:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные в ВСУ получают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". "На тот момент выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трёхсотых (раненых). У нас были такие, снятые и привезенные из Авдеевки. Были такие бронежилеты. В некоторых моментах были битые пластины. Но я когда видел, мы их сразу откидывали. Но я видел, что и такое выдают", - сказал "Хантер". По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего. "У меня надежды на то, что выдавали в ВСУ, не было … Аптечку, в принципе, и выдавали, но наполнение было, мягко говоря, не очень. На момент, когда я был в ВСУ, я столкнулся с тем, что то, что выдавали бойцам, было непригодно", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html
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в мире, россия, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинцы получают снаряжение, снятое с убитых, рассказал экс-солдат ВСУ

Украинские военные получают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные в ВСУ получают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер".
"На тот момент выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трёхсотых (раненых). У нас были такие, снятые и привезенные из Авдеевки. Были такие бронежилеты. В некоторых моментах были битые пластины. Но я когда видел, мы их сразу откидывали. Но я видел, что и такое выдают", - сказал "Хантер".
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По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего.
"У меня надежды на то, что выдавали в ВСУ, не было … Аптечку, в принципе, и выдавали, но наполнение было, мягко говоря, не очень. На момент, когда я был в ВСУ, я столкнулся с тем, что то, что выдавали бойцам, было непригодно", - добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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