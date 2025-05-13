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Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/uitkoff-2016616632.html
Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф
Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью, записанном до предложения РФ Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:53:00+03:00
2025-05-13T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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стив уиткофф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью, записанном до предложения РФ Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости их проведения, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования. "Президент (Трамп - ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не произойдут быстро, то он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться", - заявил Уиткофф в интервью порталу Breitbart, которое было снято в прошлый четверг в Белом доме. Он отметил, что США хотят посредничать в прямых переговорах РФ и Украины. При этом он добавил, что предлагал самому выступить посредником в этом вопросе. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/uitkoff--2016613745.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, В мире
Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф

Спецпосланник Уиткофф: Трамп поставил РФ и Киеву ультиматум по переговорам

© AP Photo / Ludovic MarinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью, записанном до предложения РФ Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости их проведения, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования.
"Президент (Трамп - ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не произойдут быстро, то он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться", - заявил Уиткофф в интервью порталу Breitbart, которое было снято в прошлый четверг в Белом доме.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной
Вчера, 08:28
Он отметил, что США хотят посредничать в прямых переговорах РФ и Украины. При этом он добавил, что предлагал самому выступить посредником в этом вопросе.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Разрушил стратегию": на Украине взвыли после слов Трампа
12 мая, 19:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинВ мире
 
 
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