Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной
Уиткофф назвал вопрос регионов и ЗАЭС основными темами переговоров РФ и Украины
© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью Breitbart.
"Я думаю, основными вопросами <...> являются регионы, АЭС (Запорожская. — Прим. ред.), как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", — сказал он.
Представитель президента США Дональда Трампа указал, что вопрос ЗАЭС крайне важен в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии станция может производить.
"Сделки не будет без одобрения президента Путина", — подчеркнул Уиткофф.
Он добавил, что обсуждал урегулирование на Украине не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.
Также спецпосланник утверждает, что американский лидер выдвигал сторонам "ультиматум" о необходимости прямого диалога.
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Предложение о прямых переговорах
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
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