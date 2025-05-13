https://ria.ru/20250513/uitkoff--2016613745.html

Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 13.05.2025

Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:28:00+03:00

2025-05-13T08:28:00+03:00

2025-05-13T09:25:00+03:00

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью Breitbart."Я думаю, основными вопросами <...> являются регионы, АЭС (Запорожская. — Прим. ред.), как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", — сказал он.Представитель президента США Дональда Трампа указал, что вопрос ЗАЭС крайне важен в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии станция может производить."Сделки не будет без одобрения президента Путина", — подчеркнул Уиткофф.Он добавил, что обсуждал урегулирование на Украине не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.Также спецпосланник утверждает, что американский лидер выдвигал сторонам "ультиматум" о необходимости прямого диалога.Предложение о прямых переговорахВ воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.

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https://ria.ru/20250512/kallas-2016483567.html

https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html

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