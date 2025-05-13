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Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 13.05.2025 (обновлено: 09:25 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/uitkoff--2016613745.html
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 13.05.2025
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной
Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:28:00+03:00
2025-05-13T09:25:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
в мире
владимир путин
мария захарова
запорожская аэс
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью Breitbart."Я думаю, основными вопросами &lt;...&gt; являются регионы, АЭС (Запорожская. — Прим. ред.), как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", — сказал он.Представитель президента США Дональда Трампа указал, что вопрос ЗАЭС крайне важен в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии станция может производить."Сделки не будет без одобрения президента Путина", — подчеркнул Уиткофф.Он добавил, что обсуждал урегулирование на Украине не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.Также спецпосланник утверждает, что американский лидер выдвигал сторонам "ультиматум" о необходимости прямого диалога.Предложение о прямых переговорахВ воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/peskov-2016368250.html
https://ria.ru/20250512/kallas-2016483567.html
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
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россия, украина, стив уиткофф, в мире, владимир путин, мария захарова, запорожская аэс, дональд трамп
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, В мире, Владимир Путин, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Дональд Трамп
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Уиткофф назвал вопрос регионов и ЗАЭС основными темами переговоров РФ и Украины

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станет вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью Breitbart.
"Я думаю, основными вопросами <...> являются регионы, АЭС (Запорожская. — Прим. ред.), как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков
11 мая, 17:48
Представитель президента США Дональда Трампа указал, что вопрос ЗАЭС крайне важен в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии станция может производить.
"Сделки не будет без одобрения президента Путина", — подчеркнул Уиткофф.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине
12 мая, 14:08
Он добавил, что обсуждал урегулирование на Украине не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.
Также спецпосланник утверждает, что американский лидер выдвигал сторонам "ультиматум" о необходимости прямого диалога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"
Вчера, 08:00

Предложение о прямых переговорах

В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
12 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтив УиткоффВ миреВладимир ПутинМария ЗахароваЗапорожская АЭСДональд Трамп
 
 
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