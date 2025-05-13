https://ria.ru/20250513/udar--2016629857.html

ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области

ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 13.05.2025

ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области

Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:21:00+03:00

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Винница <...>. (Удар. — Прим. ред.) по учебному центру военных", — заявил собеседник агентства.Накануне Лебедев сообщил, что под российский огонь в зоне СВО попали:В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016602973.html

https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, сергей лебедев, винницкая область, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сумская область