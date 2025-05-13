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ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 13.05.2025 (обновлено: 10:46 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/udar--2016629857.html
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 13.05.2025
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:21:00+03:00
2025-05-13T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей лебедев
винницкая область
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сумская область
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Винница &lt;...&gt;. (Удар. — Прим. ред.) по учебному центру военных", — заявил собеседник агентства.Накануне Лебедев сообщил, что под российский огонь в зоне СВО попали:В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016602973.html
https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html
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донецкая народная республика
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вооруженные силы рф, сергей лебедев, винницкая область, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Винницкая область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Сумская область
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области

ВС РФ нанесли удар по учебному центру украинских военных в Винницкой области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Винница <...>. (Удар. — Прим. ред.) по учебному центру военных", — заявил собеседник агентства.
Реактивные системы залпового огня Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С"
Вчера, 05:10
Накануне Лебедев сообщил, что под российский огонь в зоне СВО попали:
  • группа боевиков ВСУ, пытавшаяся зайти во фланг в Покровском районе в ДНР;
  • места ремонта и хранения техники, склад БПЛА и украинские военные в Сумской области;
  • ж/д инфраструктура и места временного размещения противника в Кировоградской и Черкасской областях.
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харькове. 6 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове
6 мая, 09:11
В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ЛебедевВинницкая областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСумская область
 
 
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