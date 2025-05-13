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ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 13.05.2025
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:21:00+03:00
2025-05-13T10:21:00+03:00
2025-05-13T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Винницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Винница <...>. (Удар. — Прим. ред.) по учебному центру военных", — заявил собеседник агентства.Накануне Лебедев сообщил, что под российский огонь в зоне СВО попали:В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016602973.html
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ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
ВС РФ нанесли удар по учебному центру украинских военных в Винницкой области