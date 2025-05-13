https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016771988.html

Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве детей и матери в Саратове

Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве детей и матери в Саратове - РИА Новости, 13.05.2025

Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве детей и матери в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела по факту убийства двух детей и их матери, тела которых были найдены в гараже в Саратове,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:38:00+03:00

2025-05-13T23:38:00+03:00

2025-05-13T23:38:00+03:00

происшествия

россия

саратов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела по факту убийства двух детей и их матери, тела которых были найдены в гараже в Саратове, сообщил информационный центр СК России в Telegram-канале. Ранее следствие сообщило, что во вторник в гараже ГСК "Жигули" в Саратове в салоне автомобиля найдены тела девочек 3 и 7 лет, а также рядом в гараже тело их матери. СК завел дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних". В ведомстве отметили, что признаков насильственной смерти при осмотре тел детей не обнаружено. "Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится сообщении информационного центра.

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происшествия, россия, саратов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)