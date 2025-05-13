https://ria.ru/20250513/ubiystvo-2016638876.html

Кемеровского подростка заподозрили в причастности к смерти отчима

Кемеровского подростка заподозрили в причастности к смерти отчима - РИА Новости, 13.05.2025

Кемеровского подростка заподозрили в причастности к смерти отчима

Следователи по Кемеровской области расследуют смерть местного жителя, в которой подозревают пасынка. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:08:00+03:00

2025-05-13T11:08:00+03:00

2025-05-13T11:08:00+03:00

происшествия

кемеровская область

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Следователи по Кемеровской области расследуют смерть местного жителя, в которой подозревают пасынка. По данным пресс-службы СК по региону, тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили 11 мая в квартире на улице Нахимова в Кемерово. По данному факту СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовно дело. "В ходе предварительного расследования установлена причастность к смерти мужчины несовершеннолетнего сына его сожительницы. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы", – сообщили в ведомстве. По данным ряда Telegram-каналов, отчима зарезал 17-летний сын женщины, за то, что сожитель угрожал убить его мать и регулярно избивал её. По данным каналов, поздно вечером погибший ссорился с сожительницей в квартире на глазах у сыновей женщины — 17-летнего студента колледжа и 8-летнего школьника. Подросток заступился за маму. Он ударил мужчину ножом в живот. От полученных ранений тот скончался.

https://ria.ru/20250312/kemerovo-2004488320.html

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)