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Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона - РИА Новости, 13.05.2025
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Тверская область
 
11:39 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tver-2016645215.html
Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона
Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона - РИА Новости, 13.05.2025
Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона
Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого патриарха Московского и всея Руси Тихона прошла в Твери, в мероприятии участвовал губернатор региона... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:39:00+03:00
2025-05-13T11:39:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
торопец
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого патриарха Московского и всея Руси Тихона прошла в Твери, в мероприятии участвовал губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. Мероприятие состоялось во вторник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В нем также приняли участие сенаторы РФ Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главы муниципальных образований, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, духовенство, жители и гости города. "Хотел бы выразить слова благодарности святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Сегодня историческое событие. Наша древняя тверская земля встречает мощи святителя. И это является результатом большого труда всей нашей страны. Мы уважаем и чтим свою историю. Святитель Тихон был выбран патриархом в очень непростое для нашей страны время, когда вершились судьбы миллионов людей. Его жизнь – это достойный пример служения Отечеству", – приводит пресс-служба слова Рудени. Молебен святителю Тихону совершил митрополит Амвросий. Он обратился с молитвой о начале строительства колокольни собора. "Мы испрашиваем благословения у Бога и молитвенной помощи святителя Тихона, священномученика Фаддея, святого благоверного князя Михаила Тверского, благоверной княгини Ксении Тверской, княгини Анны Кашинской на начало строительства соборной колокольни. Верой и трудами жителей города стало возможным восстановление исторической справедливости. Это наш долг перед предками. Призываю к участию в этом святом деле каждого", – обратился к присутствующим священнослужитель. Поклониться мощам святителя Тихона в Твери каждый желающий может 13 и 14 мая. Накануне ковчег встретили на малой родине патриарха Тихона – в Торопце. В пресс-службе отметили, что 7 апреля исполнилось 100 лет со дня кончины святителя Тихона. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 6 апреля началось принесение ковчега с мощами святого по городам России и Белоруссии. До 9 октября святыня побывает в 90 городах. В Тверской области также проходят мероприятия, посвященные 100-летию кончины патриарха Тихона. Это различные конференции, лектории, тематические уроки в школах, экспозиции, творческие конкурсы.
https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html
https://ria.ru/20250509/ruden-2015981786.html
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тверь, игорь руденя, торопец
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Торопец
Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона

Руденя принял участие во встрече ковчега с мощами патриарха Тихона в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого патриарха Московского и всея Руси Тихона прошла в Твери, в мероприятии участвовал губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства.
Мероприятие состоялось во вторник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В нем также приняли участие сенаторы РФ Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главы муниципальных образований, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, духовенство, жители и гости города.
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6 мая, 14:34
"Хотел бы выразить слова благодарности святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Сегодня историческое событие. Наша древняя тверская земля встречает мощи святителя. И это является результатом большого труда всей нашей страны. Мы уважаем и чтим свою историю. Святитель Тихон был выбран патриархом в очень непростое для нашей страны время, когда вершились судьбы миллионов людей. Его жизнь – это достойный пример служения Отечеству", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Молебен святителю Тихону совершил митрополит Амвросий. Он обратился с молитвой о начале строительства колокольни собора.
"Мы испрашиваем благословения у Бога и молитвенной помощи святителя Тихона, священномученика Фаддея, святого благоверного князя Михаила Тверского, благоверной княгини Ксении Тверской, княгини Анны Кашинской на начало строительства соборной колокольни. Верой и трудами жителей города стало возможным восстановление исторической справедливости. Это наш долг перед предками. Призываю к участию в этом святом деле каждого", – обратился к присутствующим священнослужитель.
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9 мая, 11:24
Поклониться мощам святителя Тихона в Твери каждый желающий может 13 и 14 мая. Накануне ковчег встретили на малой родине патриарха Тихона – в Торопце.
В пресс-службе отметили, что 7 апреля исполнилось 100 лет со дня кончины святителя Тихона. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 6 апреля началось принесение ковчега с мощами святого по городам России и Белоруссии. До 9 октября святыня побывает в 90 городах.
В Тверской области также проходят мероприятия, посвященные 100-летию кончины патриарха Тихона. Это различные конференции, лектории, тематические уроки в школах, экспозиции, творческие конкурсы.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТоропец
 
 
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