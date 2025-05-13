https://ria.ru/20250513/tver-2016645215.html

Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона

Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона - РИА Новости, 13.05.2025

Руденя встретил в Твери ковчег с мощами святого патриарха Тихона

Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого патриарха Московского и всея Руси Тихона прошла в Твери, в мероприятии участвовал губернатор региона... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:39:00+03:00

2025-05-13T11:39:00+03:00

2025-05-13T11:39:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

торопец

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого патриарха Московского и всея Руси Тихона прошла в Твери, в мероприятии участвовал губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. Мероприятие состоялось во вторник в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В нем также приняли участие сенаторы РФ Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главы муниципальных образований, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, духовенство, жители и гости города. "Хотел бы выразить слова благодарности святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Сегодня историческое событие. Наша древняя тверская земля встречает мощи святителя. И это является результатом большого труда всей нашей страны. Мы уважаем и чтим свою историю. Святитель Тихон был выбран патриархом в очень непростое для нашей страны время, когда вершились судьбы миллионов людей. Его жизнь – это достойный пример служения Отечеству", – приводит пресс-служба слова Рудени. Молебен святителю Тихону совершил митрополит Амвросий. Он обратился с молитвой о начале строительства колокольни собора. "Мы испрашиваем благословения у Бога и молитвенной помощи святителя Тихона, священномученика Фаддея, святого благоверного князя Михаила Тверского, благоверной княгини Ксении Тверской, княгини Анны Кашинской на начало строительства соборной колокольни. Верой и трудами жителей города стало возможным восстановление исторической справедливости. Это наш долг перед предками. Призываю к участию в этом святом деле каждого", – обратился к присутствующим священнослужитель. Поклониться мощам святителя Тихона в Твери каждый желающий может 13 и 14 мая. Накануне ковчег встретили на малой родине патриарха Тихона – в Торопце. В пресс-службе отметили, что 7 апреля исполнилось 100 лет со дня кончины святителя Тихона. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 6 апреля началось принесение ковчега с мощами святого по городам России и Белоруссии. До 9 октября святыня побывает в 90 городах. В Тверской области также проходят мероприятия, посвященные 100-летию кончины патриарха Тихона. Это различные конференции, лектории, тематические уроки в школах, экспозиции, творческие конкурсы.

https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html

https://ria.ru/20250509/ruden-2015981786.html

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торопец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, торопец