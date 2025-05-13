Рейтинг@Mail.ru
У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/turtsija-2016629283.html
У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник
У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник
Турецкая сторона не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул, на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:19:00+03:00
2025-05-13T10:19:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg
АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкая сторона не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул, на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник. В понедельник Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины. "Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США", - заявил собеседник агентства. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_214:0:2788:1930_1920x0_80_0_0_acf9371e113e8248ce2c474a6a6ce4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник

Турция не располагает данными о планах Трампа посетить Стамбул 15 мая

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкая сторона не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул, на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В понедельник Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"
Вчера, 08:00
"Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США", - заявил собеседник агентства.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
11 мая, 12:04
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала