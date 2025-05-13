https://ria.ru/20250513/turtsija-2016629283.html

У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник

У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025

У Турции нет данных о планах Трампа приехать в Стамбул, сообщил источник

Турецкая сторона не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул, на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:19:00+03:00

2025-05-13T10:19:00+03:00

2025-05-13T10:19:00+03:00

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АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкая сторона не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул, на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник. В понедельник Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины. "Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США", - заявил собеседник агентства. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, дмитрий песков