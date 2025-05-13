https://ria.ru/20250513/tsahal-2016606213.html

ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 13.05.2025

ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:04:00+03:00

2025-05-13T06:04:00+03:00

2025-05-13T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ."Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по <...> ХАМАС, действовавшему из командно-контрольного центра, расположенного в медицинском комплексе Насер в Хан-Юнисе", — говорится в публикации.Как утверждают военные, перед атакой они приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда гражданскому населению. В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

https://ria.ru/20250506/yemen-2015366648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году