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ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 13.05.2025
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06:04 13.05.2025 (обновлено: 11:21 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/tsahal-2016606213.html
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 13.05.2025
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:04:00+03:00
2025-05-13T11:21:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ."Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по &lt;...&gt; ХАМАС, действовавшему из командно-контрольного центра, расположенного в медицинском комплексе Насер в Хан-Юнисе", — говорится в публикации.Как утверждают военные, перед атакой они приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда гражданскому населению. В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250506/yemen-2015366648.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по ХАМАС в Хан-Юнисе

© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim KhatibПоследствия удара по медицинскому комплексу Насер в Хан-Юнисе. 13 мая 2025
Последствия удара по медицинскому комплексу Насер в Хан-Юнисе. 13 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Abed Rahim Khatib
Последствия удара по медицинскому комплексу Насер в Хан-Юнисе. 13 мая 2025
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по <...> ХАМАС, действовавшему из командно-контрольного центра, расположенного в медицинском комплексе Насер в Хан-Юнисе", — говорится в публикации.
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Как утверждают военные, перед атакой они приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда гражданскому населению.
В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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