https://ria.ru/20250513/tsahal-2016606213.html
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 13.05.2025
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:04:00+03:00
2025-05-13T06:04:00+03:00
2025-05-13T11:21:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ."Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по <...> ХАМАС, действовавшему из командно-контрольного центра, расположенного в медицинском комплексе Насер в Хан-Юнисе", — говорится в публикации.Как утверждают военные, перед атакой они приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда гражданскому населению. В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250506/yemen-2015366648.html
https://ria.ru/20250513/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ сообщил об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по ХАМАС в Хан-Юнисе