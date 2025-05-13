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В нескольких районах Триполи отключилось электричество - РИА Новости, 13.05.2025
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03:21 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tripoli-2016597367.html
В нескольких районах Триполи отключилось электричество
В нескольких районах Триполи отключилось электричество - РИА Новости, 13.05.2025
В нескольких районах Триполи отключилось электричество
Электричество отключилось в ряде районов ливийской столицы Триполи на фоне вспыхнувших в понедельник вечером вооруженных столкновений, сообщил телеканал Libya... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:21:00+03:00
2025-05-13T03:21:00+03:00
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Электричество отключилось в ряде районов ливийской столицы Триполи на фоне вспыхнувших в понедельник вечером вооруженных столкновений, сообщил телеканал Libya Al Ahrar. Ранее минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило, что военная операция в Триполи успешно завершена. "Электричество отключилось в ряде районов столицы Триполи", - говорится в сообщении телеканала. Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации издания, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах. Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице. Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве.
https://ria.ru/20250513/tripoli-2016595588.html
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в мире, триполи, ливия, россия
В мире, Триполи, Ливия, Россия
В нескольких районах Триполи отключилось электричество

Libya Al Ahrar: в ряде районов столицы Ливии Триполи отключилось электричество

© AP Photo / Hazem AhmedТриполи, Ливия
Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Hazem Ahmed
Триполи, Ливия. Архивное фото
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Электричество отключилось в ряде районов ливийской столицы Триполи на фоне вспыхнувших в понедельник вечером вооруженных столкновений, сообщил телеканал Libya Al Ahrar.
Ранее минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило, что военная операция в Триполи успешно завершена.
"Электричество отключилось в ряде районов столицы Триполи", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации издания, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии.
Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах. Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице.
Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве.
Стрельба в столице Ливии Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи
02:33
 
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