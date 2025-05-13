https://ria.ru/20250513/tripoli-2016597367.html

В нескольких районах Триполи отключилось электричество

В нескольких районах Триполи отключилось электричество - РИА Новости, 13.05.2025

В нескольких районах Триполи отключилось электричество

Электричество отключилось в ряде районов ливийской столицы Триполи на фоне вспыхнувших в понедельник вечером вооруженных столкновений, сообщил телеканал Libya... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:21:00+03:00

2025-05-13T03:21:00+03:00

2025-05-13T03:21:00+03:00

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Электричество отключилось в ряде районов ливийской столицы Триполи на фоне вспыхнувших в понедельник вечером вооруженных столкновений, сообщил телеканал Libya Al Ahrar. Ранее минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило, что военная операция в Триполи успешно завершена. "Электричество отключилось в ряде районов столицы Триполи", - говорится в сообщении телеканала. Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации издания, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах. Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице. Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве.

https://ria.ru/20250513/tripoli-2016595588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, триполи, ливия, россия