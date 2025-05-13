https://ria.ru/20250513/tripoli-2016595588.html

Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи

Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи - РИА Новости, 13.05.2025

Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи

Военная операция в Триполи успешно завершилась, сообщается на портале Министерства обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T02:33:00+03:00

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КАИР, 13 мая — РИА Новости. Военная операция в Триполи успешно завершилась, сообщается на портале Министерства обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии."Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности", — говорится в заявлении.Ранее в ночь на вторник газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что в городе начались столкновения, а в некоторых районах на юге населенного пункта звучали звуки стрельбы. Кроме того, погиб глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, его застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны ПНЕ Ливии.Власти призвали жителей столицы не выходить из дома. Местная служба скорой помощи заявила, что в результате столкновений пострадали по меньшей мере шесть человек.Как сообщал источник РИА Новости в посольстве России, обстановка в районе дипмиссии была спокойной, обращений от соотечественников не поступало.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, триполи, россия