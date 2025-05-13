Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи
Минобороны ПНЕ Ливии: военная операция в Триполи успешно завершилась
© Фото : СоцсетиСтрельба в столице Ливии Триполи
© Фото : Соцсети
Стрельба в столице Ливии Триполи
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КАИР, 13 мая — РИА Новости. Военная операция в Триполи успешно завершилась, сообщается на портале Министерства обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
"Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности", — говорится в заявлении.
Ранее в ночь на вторник газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что в городе начались столкновения, а в некоторых районах на юге населенного пункта звучали звуки стрельбы. Кроме того, погиб глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, его застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны ПНЕ Ливии.
Власти призвали жителей столицы не выходить из дома. Местная служба скорой помощи заявила, что в результате столкновений пострадали по меньшей мере шесть человек.
Как сообщал источник РИА Новости в посольстве России, обстановка в районе дипмиссии была спокойной, обращений от соотечественников не поступало.