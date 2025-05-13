https://ria.ru/20250513/tripoli-2016593250.html
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии - РИА Новости, 13.05.2025
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии
Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:44:00+03:00
2025-05-13T01:44:00+03:00
2025-05-13T02:00:00+03:00
в мире
триполи
россия
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812589481_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_688d407334cbce2adef22e1727abb4a7.jpg
КАИР, 13 мая - РИА Новости. Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве."В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало", - сообщил источник.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016591789.html
триполи
россия
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812589481_231:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_76c6a5c772bfabcc5d9713d7160f69e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, триполи, россия, ливия
В мире, Триполи, Россия, Ливия
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии
В районе российского посольства в Триполи обстановка спокойная
КАИР, 13 мая - РИА Новости. Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве.
"В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало", - сообщил источник.
Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии
Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи
, в ряде районов города слышна стрельба.
Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице.