https://ria.ru/20250513/tripoli-2016593250.html

Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии

Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии - РИА Новости, 13.05.2025

Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии

Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T01:44:00+03:00

2025-05-13T01:44:00+03:00

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве."В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало", - сообщил источник.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице.

https://ria.ru/20250513/liviya-2016591789.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, триполи, россия, ливия