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Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии - РИА Новости, 13.05.2025
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01:44 13.05.2025 (обновлено: 02:00 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/tripoli-2016593250.html
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии - РИА Новости, 13.05.2025
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии
Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:44:00+03:00
2025-05-13T02:00:00+03:00
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве."В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало", - сообщил источник.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016591789.html
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в мире, триполи, россия, ливия
В мире, Триполи, Россия, Ливия
Источник рассказал об обстановке в районе посольства России в Ливии

В районе российского посольства в Триполи обстановка спокойная

© AP Photo / Yousef MuradВоенная техника в Триполи
Военная техника в Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Yousef Murad
Военная техника в Триполи. Архивное фото
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве.
"В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало", - сообщил источник.
Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.
Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице.
Автомобиль скорой помощи в Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек
01:00
 
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