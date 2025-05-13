https://ria.ru/20250513/treskunov-2016677575.html
Актера Трескунова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Актера Трескунова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 13.05.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Признанного иностранным агентом актера Семена Трескунова* оштрафовали во второй раз за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:24:00+03:00
2025-05-13T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Признанного иностранным агентом актера Семена Трескунова* оштрафовали во второй раз за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Трескунов* С.А. признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее столичный суд оштрафовал Трескунова* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте. Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250512/inoagent-2016464114.html
https://ria.ru/20250503/pljuschev-2014734762.html
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россия, москва, украина, общество
Россия, Москва, Украина, Общество
Актера Трескунова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Актера Трескунова повторно оштрафовали за отсутствие плашки иноагента