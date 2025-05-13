https://ria.ru/20250513/tramp-2016749852.html

Трамп намерен отменить санкции против Сирии

Трамп намерен отменить санкции против Сирии - РИА Новости, 13.05.2025

Трамп намерен отменить санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:46:00+03:00

2025-05-13T19:46:00+03:00

2025-05-13T19:46:00+03:00

в мире

сирия

сша

саудовская аравия

дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". "После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом - ред.), а также с президентом Турции (Тайипом -ред.) Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то подобном, помимо других моих друзей, людей, которых я очень уважаю на Ближнем Востоке, я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе встретится с главой МИД Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани в ходе своей поездки в Турцию.

https://ria.ru/20250422/siriya-2012663118.html

сирия

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), марко рубио