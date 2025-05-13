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Трамп намерен отменить санкции против Сирии - РИА Новости, 13.05.2025
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19:46 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tramp-2016749852.html
Трамп намерен отменить санкции против Сирии
Трамп намерен отменить санкции против Сирии - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп намерен отменить санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:46:00+03:00
2025-05-13T19:46:00+03:00
в мире
сирия
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". "После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом - ред.), а также с президентом Турции (Тайипом -ред.) Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то подобном, помимо других моих друзей, людей, которых я очень уважаю на Ближнем Востоке, я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе встретится с главой МИД Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани в ходе своей поездки в Турцию.
https://ria.ru/20250422/siriya-2012663118.html
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в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), марко рубио
В мире, Сирия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Марко Рубио
Трамп намерен отменить санкции против Сирии

Трамп заявил, что отменит санкции против Сирии, чтобы дать ей шанс

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс".
"После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом - ред.), а также с президентом Турции (Тайипом -ред.) Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то подобном, помимо других моих друзей, людей, которых я очень уважаю на Ближнем Востоке, я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе встретится с главой МИД Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани в ходе своей поездки в Турцию.
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В миреСирияСШАСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Марко Рубио
 
 
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