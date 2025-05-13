https://ria.ru/20250513/tramp-2016748358.html

Трамп предостерег Запад от втягивания в бесконечную войну в Европе

Трамп предостерег Запад от втягивания в бесконечную войну в Европе - РИА Новости, 13.05.2025

Трамп предостерег Запад от втягивания в бесконечную войну в Европе

Президент США Дональд Трамп призвал западные страны не допустить втягивания в "очередную бесконечную войну в Европе" и вместо этого сосредоточиться на... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:29:00+03:00

2025-05-13T19:29:00+03:00

2025-05-13T19:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал западные страны не допустить втягивания в "очередную бесконечную войну в Европе" и вместо этого сосредоточиться на совместных действиях ради будущего. "Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда", — заявил Трамп, выступая в Эр-Рияде на инвестиционном форуме. Американский лидер подчеркнул, что его предпочтение — "всегда в пользу мира и партнёрства, если этих целей можно достичь".

https://ria.ru/20250412/tramp-2010885200.html

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в мире, сша, европа, дональд трамп