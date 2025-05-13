https://ria.ru/20250513/tramp-2016748358.html
Трамп предостерег Запад от втягивания в бесконечную войну в Европе
Трамп предостерег Запад от втягивания в бесконечную войну в Европе - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп предостерег Запад от втягивания в бесконечную войну в Европе
Президент США Дональд Трамп призвал западные страны не допустить втягивания в "очередную бесконечную войну в Европе" и вместо этого сосредоточиться на... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:29:00+03:00
2025-05-13T19:29:00+03:00
2025-05-13T19:29:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал западные страны не допустить втягивания в "очередную бесконечную войну в Европе" и вместо этого сосредоточиться на совместных действиях ради будущего. "Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда", — заявил Трамп, выступая в Эр-Рияде на инвестиционном форуме. Американский лидер подчеркнул, что его предпочтение — "всегда в пользу мира и партнёрства, если этих целей можно достичь".
https://ria.ru/20250412/tramp-2010885200.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, дональд трамп
В мире, США, Европа, Дональд Трамп
Трамп предостерег Запад от втягивания в бесконечную войну в Европе
Трамп призвал Запад не втягивать себя в очередную бесконечную войну в Европе