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Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул - РИА Новости, 13.05.2025
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19:23 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tramp-2016747663.html
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:23:00+03:00
2025-05-13T19:23:00+03:00
в мире
стамбул
сша
турция
марко рубио
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры между Россией и Украиной. "Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы добиться мира", — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что "неустанно вовлечён" в усилия по прекращению конфликта.
https://ria.ru/20250513/zelenskij-2016737749.html
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в мире, стамбул, сша, турция, марко рубио, дональд трамп, россия, украина
В мире, Стамбул, США, Турция, Марко Рубио, Дональд Трамп, Россия, Украина
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул

Трамп заявил, что Рубио отправится в Турцию на переговоры РФ и Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры между Россией и Украиной.
"Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы добиться мира", — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
Он подчеркнул, что "неустанно вовлечён" в усилия по прекращению конфликта.
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Вчера, 18:18
 
В миреСтамбулСШАТурцияМарко РубиоДональд ТрампРоссияУкраина
 
 
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