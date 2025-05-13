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Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:23:00+03:00
2025-05-13T19:23:00+03:00
2025-05-13T19:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры между Россией и Украиной. "Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы добиться мира", — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что "неустанно вовлечён" в усилия по прекращению конфликта.
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в мире, стамбул, сша, турция, марко рубио, дональд трамп, россия, украина
В мире, Стамбул, США, Турция, Марко Рубио, Дональд Трамп, Россия, Украина
Трамп анонсировал визит Рубио на переговоры в Стамбул
Трамп заявил, что Рубио отправится в Турцию на переговоры РФ и Украины