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Трамп пригрозил Ирану банкротством
Трамп пригрозил Ирану банкротством - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп пригрозил Ирану банкротством
Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:22:00+03:00
2025-05-13T19:22:00+03:00
2025-05-13T19:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки. "Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше. Вы знаете, что они были фактически обанкротившейся страной из-за того, что я сделал", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
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сша, тегеран (город), иран, дональд трамп, в мире
США, Тегеран (город), Иран, Дональд Трамп, В мире
Трамп пригрозил Ирану банкротством
Трамп пригрозил Ирану банкротством, если Тегеран откажется от ядерной сделки