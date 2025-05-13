https://ria.ru/20250513/tramp-2016747341.html

Трамп пригрозил Ирану банкротством

Трамп пригрозил Ирану банкротством - РИА Новости, 13.05.2025

Трамп пригрозил Ирану банкротством

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:22:00+03:00

2025-05-13T19:22:00+03:00

2025-05-13T19:22:00+03:00

сша

тегеран (город)

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки. "Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше. Вы знаете, что они были фактически обанкротившейся страной из-за того, что я сделал", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250411/ssha-2010777228.html

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тегеран (город)

иран

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сша, тегеран (город), иран, дональд трамп, в мире