https://ria.ru/20250513/tramp-2016746632.html

Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле

Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025

Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:18:00+03:00

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2025-05-13T19:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. "Очень важно, что переговоры пройдут в Турции в конце этой недели, возможно, в четверг. И они могут дать довольно хорошие результаты", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html

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стамбул, сша, россия, дональд трамп, украина, в мире