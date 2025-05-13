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Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tramp-2016746632.html
Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле
Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:18:00+03:00
2025-05-13T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
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россия
дональд трамп
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. "Очень важно, что переговоры пройдут в Турции в конце этой недели, возможно, в четверг. И они могут дать довольно хорошие результаты", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
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стамбул, сша, россия, дональд трамп, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, США, Россия, Дональд Трамп, Украина, В мире
Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле

Трамп заявил, что ждет хороших результатов по итогам переговоров РФ и Украины

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "довольно хороших" результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле.
"Очень важно, что переговоры пройдут в Турции в конце этой недели, возможно, в четверг. И они могут дать довольно хорошие результаты", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулСШАРоссияДональд ТрампУкраинаВ мире
 
 
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