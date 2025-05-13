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США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну - РИА Новости, 13.05.2025
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19:06 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tramp-2016745046.html
США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну
США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну - РИА Новости, 13.05.2025
США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну
США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует обстановку в стране и обеспечит сохранение мира, заявил во вторник президент Соединенных Штатов... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:06:00+03:00
2025-05-13T19:06:00+03:00
в мире
сирия
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сша
дональд трамп
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хезболла
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует обстановку в стране и обеспечит сохранение мира, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. "В Сирии, которая пережила столько страданий и смертей, сейчас действует новое правительство, и мы все должны надеяться, что ему удастся стабилизировать страну и сохранить мир", — сказал американский лидер. Он также призвал власти Ирана отказаться от поддержки террористических группировок и выбрать путь сотрудничества. "Я здесь не только для того, чтобы осудить прошлые действия лидеров Ирана, но и чтобы предложить им новый, лучший путь к более светлому будущему. Мы можем заключить партнёрство, но они не должны быть провокаторами и продолжать поддерживать (палестинское движение) ХАМАС, (ливанское движение) "Хезболлах" и (правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла") хуситов", — подчеркнул Трамп.
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в мире, сирия, иран, сша, дональд трамп, хамас, хезболла, ансар алла
В мире, Сирия, Иран, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Хезболла, Ансар Алла
США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну

Трамп: США надеются, что правительство Сирии стабилизирует обстановку в стране

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует обстановку в стране и обеспечит сохранение мира, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Сирии, которая пережила столько страданий и смертей, сейчас действует новое правительство, и мы все должны надеяться, что ему удастся стабилизировать страну и сохранить мир", — сказал американский лидер.
Он также призвал власти Ирана отказаться от поддержки террористических группировок и выбрать путь сотрудничества.
"Я здесь не только для того, чтобы осудить прошлые действия лидеров Ирана, но и чтобы предложить им новый, лучший путь к более светлому будущему. Мы можем заключить партнёрство, но они не должны быть провокаторами и продолжать поддерживать (палестинское движение) ХАМАС, (ливанское движение) "Хезболлах" и (правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла") хуситов", — подчеркнул Трамп.
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В миреСирияИранСШАДональд ТрампХАМАСХезболлаАнсар Алла
 
 
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