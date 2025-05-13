https://ria.ru/20250513/tramp-2016745046.html

США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну

США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну - РИА Новости, 13.05.2025

США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует страну

США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует обстановку в стране и обеспечит сохранение мира, заявил во вторник президент Соединенных Штатов... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:06:00+03:00

2025-05-13T19:06:00+03:00

2025-05-13T19:06:00+03:00

в мире

сирия

иран

сша

дональд трамп

хамас

хезболла

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США надеются, что новое правительство Сирии стабилизирует обстановку в стране и обеспечит сохранение мира, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. "В Сирии, которая пережила столько страданий и смертей, сейчас действует новое правительство, и мы все должны надеяться, что ему удастся стабилизировать страну и сохранить мир", — сказал американский лидер. Он также призвал власти Ирана отказаться от поддержки террористических группировок и выбрать путь сотрудничества. "Я здесь не только для того, чтобы осудить прошлые действия лидеров Ирана, но и чтобы предложить им новый, лучший путь к более светлому будущему. Мы можем заключить партнёрство, но они не должны быть провокаторами и продолжать поддерживать (палестинское движение) ХАМАС, (ливанское движение) "Хезболлах" и (правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла") хуситов", — подчеркнул Трамп.

https://ria.ru/20250505/tramp-2014951249.html

сирия

иран

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в мире, сирия, иран, сша, дональд трамп, хамас, хезболла, ансар алла