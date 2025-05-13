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Трамп встретится с временным президентом Сирии
Трамп встретится с временным президентом Сирии - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп встретится с временным президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:32:00+03:00
2025-05-13T18:32:00+03:00
2025-05-13T18:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию, сообщил Белый дом. "Президент согласился поприветствовать президента Сирии завтра в Саудовской Аравии", - сообщил чиновник Белого дома, которого цитирует пул.
https://ria.ru/20250512/siriya-2016550256.html
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В мире, Сирия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа
Трамп встретится с временным президентом Сирии
Трамп встретится с временным президентом Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии