https://ria.ru/20250513/tramp-2016739337.html

Трамп встретится с временным президентом Сирии

Трамп встретится с временным президентом Сирии - РИА Новости, 13.05.2025

Трамп встретится с временным президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:32:00+03:00

2025-05-13T18:32:00+03:00

2025-05-13T18:32:00+03:00

в мире

сирия

сша

саудовская аравия

дональд трамп

ахмед аш-шараа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа в среду в ходе своего визита в Саудовскую Аравию, сообщил Белый дом. "Президент согласился поприветствовать президента Сирии завтра в Саудовской Аравии", - сообщил чиновник Белого дома, которого цитирует пул.

https://ria.ru/20250512/siriya-2016550256.html

сирия

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, ахмед аш-шараа