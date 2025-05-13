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Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 13.05.2025 (обновлено: 16:13 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/tramp-2016706520.html
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:06:00+03:00
2025-05-13T16:13:00+03:00
в мире
стамбул
россия
украина
специальная военная операция на украине
турция
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома."Ситуация сейчас крайне динамичная. Никто точно не знает, как именно будет выглядеть встреча в четверг", - сказал чиновник в комментарии телеканалу.Ранее Трамп допустил, что полетит в Стамбул, если это будет полезно для продвижения мирного урегулирования.Вне зависимости от возможного прибытия или отсутствия Трампа, как сообщает CNN, на встрече в Стамбуле планируют присутствовать спецпосланник США по Украине Кит Келлог и ближневосточный представитель президента Стив Уиткофф.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016691961.html
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в мире, стамбул, россия, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, сша, кит келлог, стив уиткофф
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Турция, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Кит Келлог, Стив Уиткофф
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN

CNN: вопрос о визите Трампа в Стамбул зависит от присутствия там Путина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
"Ситуация сейчас крайне динамичная. Никто точно не знает, как именно будет выглядеть встреча в четверг", - сказал чиновник в комментарии телеканалу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"
Вчера, 08:00
Ранее Трамп допустил, что полетит в Стамбул, если это будет полезно для продвижения мирного урегулирования.
Вне зависимости от возможного прибытия или отсутствия Трампа, как сообщает CNN, на встрече в Стамбуле планируют присутствовать спецпосланник США по Украине Кит Келлог и ближневосточный представитель президента Стив Уиткофф.
Флажки России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
CNN узнал, что Келлог и Уиткофф будут делать на переговорах в Стамбуле
Вчера, 15:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулРоссияУкраинаТурцияДональд ТрампВладимир ПутинСШАКит КеллогСтив Уиткофф
 
 
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