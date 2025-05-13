https://ria.ru/20250513/tramp-2016706520.html
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN - РИА Новости, 13.05.2025
Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:06:00+03:00
2025-05-13T16:06:00+03:00
2025-05-13T16:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома."Ситуация сейчас крайне динамичная. Никто точно не знает, как именно будет выглядеть встреча в четверг", - сказал чиновник в комментарии телеканалу.Ранее Трамп допустил, что полетит в Стамбул, если это будет полезно для продвижения мирного урегулирования.Вне зависимости от возможного прибытия или отсутствия Трампа, как сообщает CNN, на встрече в Стамбуле планируют присутствовать спецпосланник США по Украине Кит Келлог и ближневосточный представитель президента Стив Уиткофф.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
https://ria.ru/20250513/peregovory-2016691961.html
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в мире, стамбул, россия, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, сша, кит келлог, стив уиткофф
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Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин, сообщил CNN
CNN: вопрос о визите Трампа в Стамбул зависит от присутствия там Путина