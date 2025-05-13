https://ria.ru/20250513/tramp-2016683337.html
"Не принесли успеха". На Западе указали на противоречие в позиции Трампа
"Не принесли успеха". На Западе указали на противоречие в позиции Трампа - РИА Новости, 13.05.2025
"Не принесли успеха". На Западе указали на противоречие в позиции Трампа
Американский президент Дональд Трамп на самом деле не хочет вводить новые санкции против России, заявил британский Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:44:00+03:00
2025-05-13T14:44:00+03:00
2025-05-13T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп на самом деле не хочет вводить новые санкции против России, заявил британский Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Трамп не особенно стремится пойти по пути дополнительных санкций. Вероятно, для этого есть разные причины. Не потому, что он любит русских или находится под контролем Путина. <...> Потому что осознает тот факт, что до сих пор санкции не принесли успеха", — заявил он.По словам аналитика, лидер США вероятно осознает, что в случае введения дополнительных антироссийских санкций он рискует возможностью установить долгосрочные отношения с Москвой.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Трамп одобрил заявление европейских лидеров о возможности новых санкций против России в случае непринятия условий предлагаемого перемирия и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести санкции против Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
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дональд трамп, россия, в мире, москва, киев, владимир путин, эммануэль макрон
Дональд Трамп, Россия, В мире, Москва, Киев, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
"Не принесли успеха". На Западе указали на противоречие в позиции Трампа
Меркурис: Трамп не стремится вводить новые санкции против России