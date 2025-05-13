Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Al Arabiya: Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник в Саудовскую Аравию в рамках его визита в страны Персидского залива, передает саудовский телеканал Al Arabiya.
Это его первая зарубежная поездка после избрания президентом во второй раз, во время своего первого президентского срока он также выбрал королевство первой зарубежной страной для визита.
Как отмечает телеканал, поездка имеет "широкие политические и экономические перспективы, учитывая ее проведение на фоне обострения региональных проблем и статус Эр-Рияда как стратегического партнера Вашингтона в вопросах безопасности, энергетики и борьбы с терроризмом".
За последние десятилетия Саудовскую Аравию посетили несколько американских президентов.
Визит Трампа в регион продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны Персидского залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений.
Как ожидается, 14 мая в Эр-Рияде состоится саммит с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Накануне запланирован масштабный инвестиционный форум, в котором примут участие глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг, глава Citigroup Джейн Фрейзер и другие ведущие представители американского бизнеса. По данным СМИ, на форуме могут быть заключены соглашения на сумму не менее 600 миллиардов долларов.
* признана экстремистской организацией и запрещена в России