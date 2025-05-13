https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html

Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"

Трамп подбирает себе новый "венок миротворца" - РИА Новости, 13.05.2025

Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"

Ощущение, что все мировые кризисы приблизились к кульминации, обманчиво, однако на этой неделе действительно сошлись звезды сразу для нескольких ключевых... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:01:00+03:00

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Ощущение, что все мировые кризисы приблизились к кульминации, обманчиво, однако на этой неделе действительно сошлись звезды сразу для нескольких ключевых конфликтов наших дней. Это не значит, что они сейчас разрешатся, но как минимум для части из них наступает момент истины.Договоренность о 90-дневном моратории в торговой войне США против Китая была достигнута накануне первого зарубежного визита Дональда Трампа: с сегодняшнего дня до пятницы президент Соединенных Штатов посещает три страны Аравийского полуострова. Короли и принцы Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов будут принимать дорогого гостя в ситуации, когда буквально за углом, в Турции, могут начаться прямые переговоры России и Украины, к проведению которых Трамп приложил столько усилий. При этом для принимающих Трампа арабов залива куда важнее два других вопроса — палестинский и иранский. Переговоры между США и Ираном уже идут, и есть неплохие шансы на новую сделку по ядерному вопросу, которая снимет с повестки дня угрозу большой войны в регионе — войны, не нужной никому, кроме Израиля. Пугать арабов "иранской угрозой" американцы уже даже не пытаются — исторически напряженные отношения между монархиями и Исламской Республикой в последнее время смягчились (в том числе благодаря Китаю и России), так что эпоха "разделяй и властвуй" для США тут давно закончилась. Главной проблемой для всего региона является Израиль, проводящий политику уничтожения Газы, и Трамп ничего не может с ним сделать. Или не хочет?Открытый геноцид Газы является не просто вызовом всему миру — он еще и подрывает репутацию как США, так и лично Трампа. Вчера британский "Экономист" опубликовал результаты исследований, согласно которым реальное число убитых палестинцев в полтора-два раза больше официальных оценок и может достигать 109 тысяч. А накануне, выступая в Кнессете, премьер Нетаньяху заявил: "Мы сносим все больше и больше домов — им некуда больше возвращаться. Единственным очевидным результатом будут жители Газы, желающие эмигрировать из сектора. <...> Мы будем контролировать это место. Других целей войны нет".То есть Израиль признает намерение ликвидировать палестинскую автономию — как минимум ее часть, находящуюся в Газе. Кстати, в этом же выступлении Нетаньяху заявил: "Думаю, нам придется отказаться от американской помощи в сфере безопасности".Это заявление само по себе является блефом, потому что Израиль не может даже существовать, не то что воевать без американской военной помощи. Но почему же Нетаньху говорит об этом? Потому что Трамп давит на Израиль — аккуратно, но постоянно — и в ходе визита к саудитам может даже пообещать признать Палестину.Само по себе признание Палестины ничего не значит, тем более от государства, являющегося фактически военным и геополитическим защитником и покровителем Израиля. Но оно имеет важное психологическое значение — особенно на фоне геноцида и намерения ликвидировать даже абсолютно фиктивную палестинскую автономию. Геноцид Газы привел к тому, что о признании Палестины объявил даже ряд европейских государств, то есть Запад, взявший на себя роль покровителя еврейского государства, раскололся. Если бы о признании Палестины объявил Трамп, это стало бы однозначной черной меткой Нетаньяху. По сути, Трамп бы заявил израильскому премьеру: "Ты уже почти 20 месяцев пытаешься разобраться с Газой и не собираешься ни уходить, ни прекращать бойню. Временное перемирие, достигнутое при моем посредничестве, сорвано тобой — и что теперь я должен сказать арабам, от которых я жду триллионных инвестиций в американскую экономику? Я скажу им, что признаю Палестину".Понятно, что США могли бы легко принудить Израиль остановить бойню — достаточно было бы прекратить военные поставки и намекнуть на санкции. Но внутренние завязки между американской и израильской элитами настолько глубоки, что делают этот вариант практически невозможным. Нетаньяху даже называл Трампа самым произраильским президентом в истории Штатов — неудивительно, ведь еще на первом сроке Дональд признал Иерусалим столицей Израиля. Однако хвост не может вечно вилять собакой, и самое главное, с октября 2023-го Нетаньяху творит в Газе такое, чему невозможно найти оправдание (в том числе даже цинично-геополитическое). Не говоря уже о вторжении в Ливан, бомбежках и захватах территории Сирии, а также провоцировании ударов США по Ирану.Трамп не только не собирается таскать каштаны из огня для Нетаньяху — он не готов и вечно терпеть израильские попытки эскалации, опаснейшую игру с огнем в самом взрывоопасном регионе мира. Поэтому он и начинает некий слабый вариант "принуждения к миру", но даже такое почти символическое давление способно принести много проблем Нетаньяху. Американо-иранской войны не будет, в Газе у Израиля стратегический тупик — можно и дальше геноцидить палестинцев, но невозможно ни насильно депортировать их, ни установить полный контроль над сектором. Рано или поздно Нетаньяху придется отступить — и уйти из Газы.И это будет объявлено выдающейся победой миротворца Трампа, хотя в реальности не вернет безвинных жертв, как и не станет продвижением к созданию настоящего независимого палестинского государства. Но даже такой "венок миротворца" для Трампа куда более вероятен, чем любой другой: в торговой войне с Китаем шансов на победу у него нет, а в украинском кризисе его возможности существенно ограничены противодействием атлантистов по обе стороны океана.

https://ria.ru/20250512/izrail-2016492376.html

https://ria.ru/20250510/palestina-2016243369.html

https://ria.ru/20250513/konflikt-1915630213.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, в мире, израиль, сша, палестина, дональд трамп