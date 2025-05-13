https://ria.ru/20250513/torgovlya-2016641813.html
РЭЦ: Россия и Китай будут наращивать электронную торговлю
РЭЦ: Россия и Китай будут наращивать электронную торговлю - РИА Новости, 13.05.2025
РЭЦ: Россия и Китай будут наращивать электронную торговлю
Развитие электронной торговли между Россией и Китаем является приоритетным направлением расширения двусторонних торгово-экономических отношений - 17 мая Москва... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:27:00+03:00
2025-05-13T11:27:00+03:00
2025-05-13T11:27:00+03:00
экономика
китай
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189605_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_31afdfbd853852ceb13673b3ccd3bcd0.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Развитие электронной торговли между Россией и Китаем является приоритетным направлением расширения двусторонних торгово-экономических отношений - 17 мая Москва станет центром российско-китайской электронной торговли благодаря первой международной ярмарке онлайн-продаж, которую организуют Минпромторг России, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и правительство Москвы, официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр, сообщает РЭЦ.Мероприятие пройдет при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле."В преддверии старта ярмарки 12 мая на площадке Медиацентра Фонда Росконгресс в Центре международной торговли в Москве состоялась отборочная сессия товаров, которые будут продвигаться в прямом эфире китайским блогером с аудиторией, превышающей 100 миллионов человек. В сессии приняли участие представители Китайского комитета содействия международной торговле и китайской компании Xinxuan, специализирующейся на электронной коммерции и диджитал-маркетинге, лидера по организации прямых продаж через онлайн-платформы. Более 100 отечественных производителей представили китайским партнерам продукты питания, напитки и косметические средства. Представители китайских организаций отметили разнообразие российской продукции, ее высокое качество и экспортный потенциал на рынке Поднебесной. Всего для представления на онлайн-ярмарке в отборе поучаствовало более 300 востребованных товарных позиций", - говорится в сообщении."На межгосударственном уровне официально закреплена необходимость развития двусторонней электронной торговли. Растущий потребительский спрос, неподдельный интерес к российской продукции и возможности маркетплейсов делают электронную торговлю эффективным инструментом продвижения в Китае отечественных производителей, в том числе небольших региональных брендов. Онлайн-ярмарка, в которой примет участие ведущий блогер в сегменте онлайн-продаж, поможет товарами "Сделано в России" найти своих потребителей в Китае", - сообщил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок."Онлайн-ярмарка - значимая инициатива, направленная на продвижения российских брендов на перспективном китайском рынке. Благодаря формату, который мы с партнерами внедряем в пилотном режиме, российские товары за одну секунду станут доступны более чем 100 млн жителей Китая", - отметил в приветственном слове первый заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов."Проведение онлайн-ярмарки российских товаров станет важным шагом для развития диалога между Москвой и Китаем, станет мостом между отечественными производителями и китайскими потребителями. Москва - город возможностей, и мы видим готовность столичных предприятий покорять новые рынки, а также отмечаем заинтересованность и вовлеченность китайских партнеров в продвижении качественной московской продукции", - подчеркнула начальник управления международного партнерства Московского экспортного центра Екатерина Железнякова.Эффективность продвижения российских товаров по каналам электронной торговли отметил также заместитель начальника департамента по работе с членами Китайской международной торговой палаты Лу Минь. Он подчеркнул, что прямые трансляции с продажей товаров позволяют в короткие сроки доставить высококачественные российские товары китайским потребителям.Напомним, ярмарка онлайн-продаж пройдет в специально оборудованном павильоне в парке "Зарядье", где будет организована продолжительная онлайн-трансляция, во время которой блогер из Китая расскажет о российских товарах и предложит их приобрести в режиме реального времени через международную платформу электронной торговли Kuaishou.Ярмарка онлайн-продаж будет организована в рамках программы продвижения национального бренда "Сделано в России", а также во исполнение поручений президента РФ по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".Одновременно с московской онлайн-ярмаркой в Китае, на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ) откроется фестиваль-ярмарка "Сделано в России". На площади более 1000 квадратных метров будет представлена продукция от более 100 российских производителей из 50 регионов страны.
https://ria.ru/20250512/ekspozitsiya-2016534701.html
https://ria.ru/20250512/rets-2016497828.html
https://ria.ru/20250512/rets-2016462292.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189605_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_098117c709ef0fd4efb36a8924c092e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ: Россия и Китай будут наращивать электронную торговлю
Россия и Китай будут наращивать двустороннюю электронную торговлю
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Развитие электронной торговли между Россией и Китаем является приоритетным направлением расширения двусторонних торгово-экономических отношений - 17 мая Москва станет центром российско-китайской электронной торговли благодаря первой международной ярмарке онлайн-продаж, которую организуют Минпромторг России, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и правительство Москвы, официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр, сообщает РЭЦ.
Мероприятие пройдет при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле.
"В преддверии старта ярмарки 12 мая на площадке Медиацентра Фонда Росконгресс в Центре международной торговли
в Москве
состоялась отборочная сессия товаров, которые будут продвигаться в прямом эфире китайским блогером с аудиторией, превышающей 100 миллионов человек. В сессии приняли участие представители Китайского комитета содействия международной торговле и китайской компании Xinxuan, специализирующейся на электронной коммерции и диджитал-маркетинге, лидера по организации прямых продаж через онлайн-платформы. Более 100 отечественных производителей представили китайским партнерам продукты питания, напитки и косметические средства. Представители китайских организаций отметили разнообразие российской продукции, ее высокое качество и экспортный потенциал на рынке Поднебесной. Всего для представления на онлайн-ярмарке в отборе поучаствовало более 300 востребованных товарных позиций", - говорится в сообщении.
"На межгосударственном уровне официально закреплена необходимость развития двусторонней электронной торговли. Растущий потребительский спрос, неподдельный интерес к российской продукции и возможности маркетплейсов делают электронную торговлю эффективным инструментом продвижения в Китае
отечественных производителей, в том числе небольших региональных брендов. Онлайн-ярмарка, в которой примет участие ведущий блогер в сегменте онлайн-продаж, поможет товарами "Сделано в России" найти своих потребителей в Китае", - сообщил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.
"Онлайн-ярмарка - значимая инициатива, направленная на продвижения российских брендов на перспективном китайском рынке. Благодаря формату, который мы с партнерами внедряем в пилотном режиме, российские товары за одну секунду станут доступны более чем 100 млн жителей Китая", - отметил в приветственном слове первый заместитель директора Фонда Росконгресс
Игорь Павлов.
"Проведение онлайн-ярмарки российских товаров станет важным шагом для развития диалога между Москвой и Китаем, станет мостом между отечественными производителями и китайскими потребителями. Москва - город возможностей, и мы видим готовность столичных предприятий покорять новые рынки, а также отмечаем заинтересованность и вовлеченность китайских партнеров в продвижении качественной московской продукции", - подчеркнула начальник управления международного партнерства Московского экспортного центра Екатерина Железнякова.
Эффективность продвижения российских товаров по каналам электронной торговли отметил также заместитель начальника департамента по работе с членами Китайской международной торговой палаты Лу Минь. Он подчеркнул, что прямые трансляции с продажей товаров позволяют в короткие сроки доставить высококачественные российские товары китайским потребителям.
Напомним, ярмарка онлайн-продаж пройдет в специально оборудованном павильоне в парке "Зарядье", где будет организована продолжительная онлайн-трансляция, во время которой блогер из Китая расскажет о российских товарах и предложит их приобрести в режиме реального времени через международную платформу электронной торговли Kuaishou.
Ярмарка онлайн-продаж будет организована в рамках программы продвижения национального бренда "Сделано в России", а также во исполнение поручений президента РФ по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
Одновременно с московской онлайн-ярмаркой в Китае, на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ) откроется фестиваль-ярмарка "Сделано в России". На площади более 1000 квадратных метров будет представлена продукция от более 100 российских производителей из 50 регионов страны.