https://ria.ru/20250513/telo-2016672877.html

Житель Аргентины три года хранил тело матери у себя дома

Житель Аргентины три года хранил тело матери у себя дома - РИА Новости, 13.05.2025

Житель Аргентины три года хранил тело матери у себя дома

Аргентинец, проживающий в крупном городе Ла-Плата неподалеку от столицы, в течение трёх лет хранил тело матери у себя дома, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:04:00+03:00

2025-05-13T14:04:00+03:00

2025-05-13T14:04:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Аргентинец, проживающий в крупном городе Ла-Плата неподалеку от столицы, в течение трёх лет хранил тело матери у себя дома, сообщил телеканал TN. По данным телеканала, тело женщины, которой на момент смерти было 77 лет, обнаружили после того, как пенсионерку навестил брат, не видевший ее уже много лет. Во время визита племянник рассказал дяде, что женщина якобы умерла во время ужина от остановки сердца. Вместо того, чтобы заявить в полицию, сын отнес тело матери в кровать и там и оставил. "Жуткая находка была сделана в одном из домов Ла-Платы, где мужчина в течение более трёх лет жил с трупом своей матери, который он держал в кровати с момента ее смерти", - отмечает СМИ. Журналисты отмечают, что у мужчины может быть психическое расстройство.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ла-плата, аргентина