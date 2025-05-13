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В Кузбассе нашли тела пассажиров перевернувшейся аэролодки
В Кузбассе нашли тела пассажиров перевернувшейся аэролодки - РИА Новости, 13.05.2025
В Кузбассе нашли тела пассажиров перевернувшейся аэролодки
Тела троих пассажиров, пропавших с перевернувшейся аэролодки в Кузбассе в начале апреля, нашли в семи километрах от места трагедии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:33:00+03:00
2025-05-13T13:33:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Тела троих пассажиров, пропавших с перевернувшейся аэролодки в Кузбассе в начале апреля, нашли в семи километрах от места трагедии, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ. Седьмого апреля сообщалось, что аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в районе реки Чумыш в Новокузнецком округе Кузбасса, два человека выбрались самостоятельно, судьба троих была неизвестна. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть более двух лиц). Как отмечало ведомство, на борту все были без спасательных жилетов. "Тела троих (пропавших - ред.) обнаружены… около 7 километров вниз по течению реки Чумыш от места происшествия. В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – сообщила агентству собеседница из СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Кузбассе нашли тела пассажиров перевернувшейся аэролодки
В Кузбассе нашли тела трех пассажиров перевернувшейся аэролодки