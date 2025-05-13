https://ria.ru/20250513/teksler-2016673036.html

Текслер: продвижению российских ценностей помогут креативные продукты

Текслер: продвижению российских ценностей помогут креативные продукты - РИА Новости, 13.05.2025

Текслер: продвижению российских ценностей помогут креативные продукты

Продвижение традиционных российских ценностей возможно через креативные продукты, необходимо создавать такие продукты – игрушки, мультфильмы, которые продвигали РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:05:00+03:00

2025-05-13T14:05:00+03:00

2025-05-13T20:45:00+03:00

челябинская область

алексей текслер

артем жога

сергей новиков

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Продвижение традиционных российских ценностей возможно через креативные продукты, необходимо создавать такие продукты – игрушки, мультфильмы, которые продвигали бы эти ценности, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, для креативной индустрии многое сделано на уровне региона, в том числе создано подразделение по развитию креативного сектора, внедряются региональные стандарты развития, принят областной закон о регулировании отношений в сфере креативных индустрий, развивается инфраструктура. Также определены 5 направлений развития креативных индустрий, планируется поддержка малого бизнеса в сфере креативных индустрий через льготную систему налогообложения и дополнительные льготы для включенных в реестр предприятий, уточнил он. "Наша страна формировала эти ценности тысячу с лишним лет. Сегодня они являются востребованными во всем мире. Борьба за ценности, за людей будет продолжаться, и мы должны в этой борьбе побеждать. Смыслы, которыми мы должны наполнять наши креативные продукты, это самое важное. Мы должны создавать такие продукты - игрушки, мультипликационные фильмы, которые наши ценности продвигали", - сказал Текслер на пленарной сессии "Креативная экономика как индустрия ценностей" на втором форуме "Российская креативная неделя - Урал". По его мнению, в каждом направлении - это может быть мода, IT, дизайн, производство фильмов, - есть примеры, где нужно наработать креативные истории, которые будут продвигать российские ценности. Текслер добавил, что креативная экономика становится "инструментом мягкой силы" – проводником российских ценностей как внутри страны, так и за ее пределы. "В прошлом году состоялось фундаментальное событие для развития креативных индустрий. Появился федеральный закон. Креативная индустрия в нашей стране официально признана, нужно помогать её развивать. Это задача всех органов власти. Сегодня состоится комиссия Госсовета по направлению "Экономика и финансы", где мы обсудим стратегию развития креативных индустрий", - отметил он. Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков пояснил, что поставленные в РФ показатели эффективности таковы: 15% трудоспособного населения должны быть заняты в креативной индустрии. "Если говорить в смысловом наполнении, объединение общества через продукты, генерированные креативной индустрией, это не только кино и мультипликация, но и реклама и маркетинг, гастрономия, урбанистика в окружающей среде, это и мода, и дизайн. По сути нет такой креативной индустрии, в которой бы ценности нельзя было бы транслировать, вопрос - какие ценности, важно, чтобы были наши", - сказал он журналистам после пленарной сессии. Полпред в УрФО Артем Жога напомнил, что глава государства Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу – к 2030 году увеличить долю творческих индустрий до 6%. "Креативные индустрии - это во многом про развитие самобытности, национальной идентичности, традиций нашего народа и продвижение "культурного кода", – сказал Жога по видео-конференц-связи на пленарной сессии. Он отметил, что сфера является одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Полпред уточнил, что в этом году начинается вторая волна внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив, документ разработан на основе лучших практик семи субъектов РФ, одним из которых стала Тюменская область. Стандарт уже реализуется в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Курганская область планирует присоединиться к реализации стандарта в ближайшее время. По словам президента АНО "Креативная экономика", директора форума "Российская креативная неделя" Марины Монгуш, для креативной экономики важна открытость и коллаборация. "Поэтому нам приятно, что российская креативная неделя стала международной. Приехали представители из 12 стран. У нас есть президентский фонд, есть закон, есть поддержка губернатора. Осталось найти партнеров, инвесторов и выпустить новые бренды. Для развития созданы все условия. Второй год мы видим, как выросла повестка. Темы стали более сложные, более 200 спикеров приехали на Урал… Участников 3,5 тысячи, трансляцию (пленарной сессии) смотрели порядка 1 миллиона человек", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20250429/teksler-2014173723.html

https://ria.ru/20250424/oblast-2013131498.html

https://ria.ru/20250422/professionalitet-2012820553.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер, артем жога, сергей новиков