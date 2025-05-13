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В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе - РИА Новости, 13.05.2025
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02:27 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tekhnologii-2016595193.html
В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе
В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе - РИА Новости, 13.05.2025
В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе
"Право на забвение" действует в России, в соответствии с ним граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковиков... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:27:00+03:00
2025-05-13T02:27:00+03:00
общество
технологии
россия
google
яндекс
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Право на забвение" действует в России, в соответствии с ним граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковиков Google, "Яндекс" или Mail.ru, для этого им необходимо заполнить специальную форму, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В России действует понятие "права на забвение": граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковой выдачи", - отмечается в материалах. Для этого через формы Google, "Яндекса" или Mail.ru отправляется запрос на скрытие ссылок, содержащих ложные или неактуальные сведения, например, о прежнем месте работы. Форма требует аргументов и доказательств, при успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из выдачи, уточнили правоохранители.
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россия
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
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РИА Новости
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общество, технологии, россия, google, яндекс
Общество, Технологии, Россия, Google, Яндекс
В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе

МВД: удалить из поисковика ссылки с фейками о себе можно через специальную форму

© РИА НовостиСтраница поисковика "Яндекс"
Страница поисковика Яндекс - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
Страница поисковика "Яндекс" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Право на забвение" действует в России, в соответствии с ним граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковиков Google, "Яндекс" или Mail.ru, для этого им необходимо заполнить специальную форму, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
России действует понятие "права на забвение": граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковой выдачи", - отмечается в материалах.
Для этого через формы Google, "Яндекса" или Mail.ru отправляется запрос на скрытие ссылок, содержащих ложные или неактуальные сведения, например, о прежнем месте работы. Форма требует аргументов и доказательств, при успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из выдачи, уточнили правоохранители.
Поиск в интернете - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о некоторых сайтах
27 октября 2023, 18:11
 
ОбществоТехнологииРоссияGoogleЯндекс
 
 
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