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В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе
В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе - РИА Новости, 13.05.2025
В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе
"Право на забвение" действует в России, в соответствии с ним граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковиков... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:27:00+03:00
2025-05-13T02:27:00+03:00
2025-05-13T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Право на забвение" действует в России, в соответствии с ним граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковиков Google, "Яндекс" или Mail.ru, для этого им необходимо заполнить специальную форму, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В России действует понятие "права на забвение": граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковой выдачи", - отмечается в материалах. Для этого через формы Google, "Яндекса" или Mail.ru отправляется запрос на скрытие ссылок, содержащих ложные или неактуальные сведения, например, о прежнем месте работы. Форма требует аргументов и доказательств, при успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из выдачи, уточнили правоохранители.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, google, яндекс
Общество, Технологии, Россия, Google, Яндекс
В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе
МВД: удалить из поисковика ссылки с фейками о себе можно через специальную форму