https://ria.ru/20250513/tekhnologii-2016595193.html

В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе

В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе - РИА Новости, 13.05.2025

В МВД рассказали, как удалить из поисковика ссылки с фейками о себе

"Право на забвение" действует в России, в соответствии с ним граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковиков... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T02:27:00+03:00

2025-05-13T02:27:00+03:00

2025-05-13T02:27:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Право на забвение" действует в России, в соответствии с ним граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковиков Google, "Яндекс" или Mail.ru, для этого им необходимо заполнить специальную форму, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В России действует понятие "права на забвение": граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковой выдачи", - отмечается в материалах. Для этого через формы Google, "Яндекса" или Mail.ru отправляется запрос на скрытие ссылок, содержащих ложные или неактуальные сведения, например, о прежнем месте работы. Форма требует аргументов и доказательств, при успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из выдачи, уточнили правоохранители.

https://ria.ru/20231027/sayty-1905702394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, google, яндекс