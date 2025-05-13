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На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.05.2025
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06:58 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tayvan-2016608818.html
На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS
На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.05.2025
На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Тайваня впервые провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных США, передает Центральное... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:58:00+03:00
2025-05-13T06:58:00+03:00
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня впервые провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных США, передает Центральное информационное агентство острова. Уточняется, что стрельбы прошли в понедельник на военной базе в уезде Пиндун на юге Тайваня. Как сообщает агентство, в ходе стрельб было выпущено 33 ракеты - каждая из 11 пусковых установок произвела по три выстрела. Кроме того, со ссылкой на заместителя командира 58-й артиллерийской бригады, участвовавшей в стрельбах, полковника Хэ Чжичжуна, агентство пишет, что на полигоне находились американские специалисты для оказания помощи в случае возникновения технических проблем во время боевых стрельб. Агентство уточняет, что Тайвань приобрёл у США 29 установок HIMARS, первая партия из 11 установок была поставлена в 2024 году. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250402/kitay-2008799778.html
https://ria.ru/20250430/tayvan-2014490742.html
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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси
На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS

На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS, поставленных США

© Public domain/Lance Cpl. Ronald StaufferРакетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS)
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Public domain/Lance Cpl. Ronald Stauffer
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) . Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня впервые провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных США, передает Центральное информационное агентство острова.
Уточняется, что стрельбы прошли в понедельник на военной базе в уезде Пиндун на юге Тайваня.
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Как сообщает агентство, в ходе стрельб было выпущено 33 ракеты - каждая из 11 пусковых установок произвела по три выстрела.
Кроме того, со ссылкой на заместителя командира 58-й артиллерийской бригады, участвовавшей в стрельбах, полковника Хэ Чжичжуна, агентство пишет, что на полигоне находились американские специалисты для оказания помощи в случае возникновения технических проблем во время боевых стрельб.
Агентство уточняет, что Тайвань приобрёл у США 29 установок HIMARS, первая партия из 11 установок была поставлена в 2024 году.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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