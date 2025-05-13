На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS
На Тайване впервые провели боевые стрельбы из РСЗО HIMARS, поставленных США
© Public domain/Lance Cpl. Ronald StaufferРакетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS)
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) . Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня впервые провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных США, передает Центральное информационное агентство острова.
Уточняется, что стрельбы прошли в понедельник на военной базе в уезде Пиндун на юге Тайваня.
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Как сообщает агентство, в ходе стрельб было выпущено 33 ракеты - каждая из 11 пусковых установок произвела по три выстрела.
Кроме того, со ссылкой на заместителя командира 58-й артиллерийской бригады, участвовавшей в стрельбах, полковника Хэ Чжичжуна, агентство пишет, что на полигоне находились американские специалисты для оказания помощи в случае возникновения технических проблем во время боевых стрельб.
Агентство уточняет, что Тайвань приобрёл у США 29 установок HIMARS, первая партия из 11 установок была поставлена в 2024 году.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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