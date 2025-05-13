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Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Татарстана во Вьетнам - РИА Новости, 13.05.2025
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Туризм
 
13:12 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/tatarstan-2016663306.html
Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Татарстана во Вьетнам
Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Татарстана во Вьетнам - РИА Новости, 13.05.2025
Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Татарстана во Вьетнам
Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:12:00+03:00
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туризм
вьетнам
нячанг
казань
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань". "Авиакомпания Red Wings успешно выполнила первый рейс во Вьетнам из Татарстана – первым рейсом прибыло 400 туристов. В аэропорту "Камрань" (город Нячанг) по авиационной традиции воздушное судно, выполнившее первый рейс, встретили водной аркой", - говорится в сообщении. Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама, они вручили прибывшим из Казани туристам цветы и сувениры. Торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы. Новая чартерная полетная программа расширяет маршрутную сеть Red Wings. Рейс позволяет пассажирам добраться до курорта напрямую из Татарстана. Время в пути составляет 9 часов. Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, сегодня во флоте компании 27 современных авиалайнеров.
https://ria.ru/20250418/koreja-2012199297.html
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вьетнам, нячанг, казань
Туризм, Вьетнам, Нячанг, Казань
Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Татарстана во Вьетнам

Red Wings успешно выполнила первый прямой рейс из Татарстана во Вьетнам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань".
"Авиакомпания Red Wings успешно выполнила первый рейс во Вьетнам из Татарстана – первым рейсом прибыло 400 туристов. В аэропорту "Камрань" (город Нячанг) по авиационной традиции воздушное судно, выполнившее первый рейс, встретили водной аркой", - говорится в сообщении.
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Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама, они вручили прибывшим из Казани туристам цветы и сувениры. Торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы.
Новая чартерная полетная программа расширяет маршрутную сеть Red Wings. Рейс позволяет пассажирам добраться до курорта напрямую из Татарстана. Время в пути составляет 9 часов.
Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, сегодня во флоте компании 27 современных авиалайнеров.
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ТуризмВьетнамНячангКазань
 
 
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