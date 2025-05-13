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Миронов прокомментировал закон о локализации такси - РИА Новости, 13.05.2025
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22:57 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/taksi-2016769845.html
Миронов прокомментировал закон о локализации такси
Миронов прокомментировал закон о локализации такси - РИА Новости, 13.05.2025
Миронов прокомментировал закон о локализации такси
Принятый в России закон о локализации такси может не только вытолкнуть тысячи водителей "в тень", но и привести к росту цен на такси, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:57:00+03:00
2025-05-13T22:57:00+03:00
авто
россия
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Принятый в России закон о локализации такси может не только вытолкнуть тысячи водителей "в тень", но и привести к росту цен на такси, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Госдума во вторник приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года. "Есть очевидный риск, что со вступлением в силу нового закона доля "теневого" сектора возрастет. Да, приняты смягчающие поправки – самозанятым водителям не придется сразу пересаживаться на отечественные авто, они могут дорабатывать на своих прежних машинах. Но рано или поздно все равно машины придется покупать, агрегаторы также должны будут масштабно обновить автопарки. И ясно, за чей счет. В конечном итоге это приведет к очередному повышению цен, которые после принятия закона "О такси" уже выросли минимум на 40%", - сказал Миронов. Он рассказал, что принятый большинством депутатов Госдумы закон обязывает использовать в такси только автомобили отечественного производства с высокой степенью локализации, речь идет о моделях Lada, "Москвич" и некоторых других. Лидер СРЗП отметил, что против требований активно выступали участники рынка и эксперты, которые указывали на риски ухода с рынка до полумиллиона водителей. Политик уточнил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" не поддержали этот закон, как и принятый до этого закон "О такси", который увел "в тень" свыше миллиона водителей. Поддержка отечественных автопроизводителей необходима, но не за счет граждан, считает Миронов. "Мы понимаем критическую значимость импортозамещения, развития своего производства. Нужно поддерживать наш автопром – через госзаказ, господдержку, через льготное кредитование, социальные программы", - добавил парламентарий. Миронов напомнил, что много лет СРЗП предлагает разрешить использование материнского капитала на покупку отечественных авто. "Нашим семьям с детьми очень нужна такая возможность. Но нашим гражданам – как работающим в такси, так и пассажирам – совершенно не нужен лишний удар по карманам. Это не та цена, которую они должны платить за поддержку отрасли", - подытожил он.
https://ria.ru/20250513/voditeli-2016740841.html
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авто, россия, сергей миронов, госдума рф
Авто, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов прокомментировал закон о локализации такси

Миронов: принятие закона о локализации такси может привести к росту цен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯндекс Такси
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Принятый в России закон о локализации такси может не только вытолкнуть тысячи водителей "в тень", но и привести к росту цен на такси, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Госдума во вторник приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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Депутат Госдумы прояснил детали законопроекта о локализации такси
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"Есть очевидный риск, что со вступлением в силу нового закона доля "теневого" сектора возрастет. Да, приняты смягчающие поправки – самозанятым водителям не придется сразу пересаживаться на отечественные авто, они могут дорабатывать на своих прежних машинах. Но рано или поздно все равно машины придется покупать, агрегаторы также должны будут масштабно обновить автопарки. И ясно, за чей счет. В конечном итоге это приведет к очередному повышению цен, которые после принятия закона "О такси" уже выросли минимум на 40%", - сказал Миронов.
Он рассказал, что принятый большинством депутатов Госдумы закон обязывает использовать в такси только автомобили отечественного производства с высокой степенью локализации, речь идет о моделях Lada, "Москвич" и некоторых других.
Лидер СРЗП отметил, что против требований активно выступали участники рынка и эксперты, которые указывали на риски ухода с рынка до полумиллиона водителей. Политик уточнил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" не поддержали этот закон, как и принятый до этого закон "О такси", который увел "в тень" свыше миллиона водителей. Поддержка отечественных автопроизводителей необходима, но не за счет граждан, считает Миронов.
"Мы понимаем критическую значимость импортозамещения, развития своего производства. Нужно поддерживать наш автопром – через госзаказ, господдержку, через льготное кредитование, социальные программы", - добавил парламентарий.
Миронов напомнил, что много лет СРЗП предлагает разрешить использование материнского капитала на покупку отечественных авто.
"Нашим семьям с детьми очень нужна такая возможность. Но нашим гражданам – как работающим в такси, так и пассажирам – совершенно не нужен лишний удар по карманам. Это не та цена, которую они должны платить за поддержку отрасли", - подытожил он.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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