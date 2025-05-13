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ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси - РИА Новости, 13.05.2025
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14:15 13.05.2025 (обновлено: 15:02 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/taksi-2016675480.html
ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси
ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси - РИА Новости, 13.05.2025
ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси, следует РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:15:00+03:00
2025-05-13T15:02:00+03:00
госдума рф
россия
калининградская область
андрей кутепов
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вячеслав володин
дальний восток
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси, следует из документа в думской базе данных.Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении в январе прошлого года. Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. Инициатива предлагала позволить российским субъектам устанавливать требования к уровню локализации такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий на территории страны. Правительство же получало право устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации таких транспортных средств. Впоследствии законопроект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход предоставляет выбор не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок, но и поставщикам автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.Согласно одобренному документу, для включения машины в региональный реестр легковых такси необходимо выполнить одно из требований: Кроме того, для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать: При наличии нарушений уполномоченный орган может отказаться вносить автомобиль в реестр.
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госдума рф, россия, калининградская область, андрей кутепов, владимир гутенев, вячеслав володин, дальний восток, общество
Госдума РФ, Россия, Калининградская область, Андрей Кутепов, Владимир Гутенев, Вячеслав Володин, Дальний Восток, Общество
ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси

Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей в такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси, следует из документа в думской базе данных.
Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении в январе прошлого года. Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. Инициатива предлагала позволить российским субъектам устанавливать требования к уровню локализации такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий на территории страны. Правительство же получало право устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации таких транспортных средств.
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Впоследствии законопроект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход предоставляет выбор не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок, но и поставщикам автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.
Согласно одобренному документу, для включения машины в региональный реестр легковых такси необходимо выполнить одно из требований:
  • совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;
  • автомобиль произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
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Уточняется, что с 1 января 2033 года будет действовать единственный критерий для внесения в реестр такси — количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если это касается инвестконтракта, заключенного после 1 марта 2025-го.

Кроме того, для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.
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Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:
  • марку;
  • модель;
  • год выпуска;
  • государственный регистрационный номер;
  • идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то идентификационный номер его основного компонента.
При наличии нарушений уполномоченный орган может отказаться вносить автомобиль в реестр.
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Госдума РФРоссияКалининградская областьАндрей КутеповВладимир ГутеневВячеслав ВолодинДальний ВостокОбщество
 
 
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