https://ria.ru/20250513/taksi-2016675480.html

ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси

ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси - РИА Новости, 13.05.2025

ГД приняла закон, определяющий, какие авто могут использоваться в такси

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси, следует РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:15:00+03:00

2025-05-13T14:15:00+03:00

2025-05-13T15:02:00+03:00

госдума рф

россия

калининградская область

андрей кутепов

владимир гутенев

вячеслав володин

дальний восток

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984948977_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_a7980b9f91ba40a52cc408cc5edd66d6.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси, следует из документа в думской базе данных.Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении в январе прошлого года. Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. Инициатива предлагала позволить российским субъектам устанавливать требования к уровню локализации такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий на территории страны. Правительство же получало право устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации таких транспортных средств. Впоследствии законопроект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход предоставляет выбор не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок, но и поставщикам автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.Согласно одобренному документу, для включения машины в региональный реестр легковых такси необходимо выполнить одно из требований: Кроме того, для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать: При наличии нарушений уполномоченный орган может отказаться вносить автомобиль в реестр.

https://ria.ru/20250512/taksi-2016401619.html

https://ria.ru/20250321/telefon-2006357828.html

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html

https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html

россия

калининградская область

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия, калининградская область, андрей кутепов, владимир гутенев, вячеслав володин, дальний восток, общество