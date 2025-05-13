https://ria.ru/20250513/svo-2016670841.html

Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО - РИА Новости, 13.05.2025

Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:51:00+03:00

2025-05-13T13:51:00+03:00

2025-05-13T13:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей гаврилов

вячеслав володин

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО). Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично. "Данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", заявил депутат. Он подчеркнул, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей — один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию. "Процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем. Но Минэкономразвития и комитет уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки", - добавил Гаврилов. Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.

https://ria.ru/20250512/proekt-2016587422.html

https://ria.ru/20250413/verkhovnyy-sud-2010962009.html

https://ria.ru/20250402/vyplaty-2008849123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей гаврилов, вячеслав володин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество