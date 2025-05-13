https://ria.ru/20250513/svo-2016670841.html
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО - РИА Новости, 13.05.2025
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:51:00+03:00
2025-05-13T13:51:00+03:00
2025-05-13T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей гаврилов
вячеслав володин
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО). Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично. "Данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", заявил депутат. Он подчеркнул, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей — один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию. "Процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем. Но Минэкономразвития и комитет уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки", - добавил Гаврилов. Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.
https://ria.ru/20250512/proekt-2016587422.html
https://ria.ru/20250413/verkhovnyy-sud-2010962009.html
https://ria.ru/20250402/vyplaty-2008849123.html
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сергей гаврилов, вячеслав володин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Гаврилов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО
Госдума РФ приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО).
Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции.
При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично.
"Данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы
по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов
.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", заявил депутат. Он подчеркнул, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей — один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин
на текущую сессию.
"Процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем. Но Минэкономразвития
и комитет уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки", - добавил Гаврилов.
Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.