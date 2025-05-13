Британца оправдали после 38 лет тюрьмы
Британца оправдали после 38 лет тюрьмы, что стало самой продолжительной ошибкой
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с мужчины, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в истории страны, сообщила во вторник газета Guardian.
"Обвинительный приговор мужчины, который провел в тюрьме 38 лет, был аннулирован в апелляционном суде, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в британской истории", - говорится в статье.
Молдавия выплатила два миллиона долларов компенсации за судебные ошибки
5 августа 2023, 20:37
Питер Салливан, которому сейчас 68 лет, был ошибочно осужден в 1987 году за убийство молодой девушки на северо-западе Англии, пишет газета. Мужчина всегда отрицал свою вину, и ранее его адвокаты уже дважды безуспешно пытались опротестовать приговор.
Результаты новых анализов, проведенных по распоряжению Комиссии по пересмотру уголовных дел (CCRC), показали, что ДНК Салливана не присутствовала в сохраненных образцах с места преступления, сообщает Guardian. Вместо этого найденные следы принадлежали другому неизвестному мужчине, сказано в статье.
Теперь Салливан будет освобожден из тюрьмы, передаёт телеканал ITV.
Суд оправдал рекордсмена по длительности пребывания в камере смертников
26 сентября 2024, 09:14