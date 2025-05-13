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Британца оправдали после 38 лет тюрьмы - РИА Новости, 13.05.2025
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23:59 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/sud-2016773421.html
Британца оправдали после 38 лет тюрьмы
Британца оправдали после 38 лет тюрьмы - РИА Новости, 13.05.2025
Британца оправдали после 38 лет тюрьмы
Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с мужчины, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, это считается самой продолжительной судебной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:59:00+03:00
2025-05-13T23:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с мужчины, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в истории страны, сообщила во вторник газета Guardian. "Обвинительный приговор мужчины, который провел в тюрьме 38 лет, был аннулирован в апелляционном суде, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в британской истории", - говорится в статье. Питер Салливан, которому сейчас 68 лет, был ошибочно осужден в 1987 году за убийство молодой девушки на северо-западе Англии, пишет газета. Мужчина всегда отрицал свою вину, и ранее его адвокаты уже дважды безуспешно пытались опротестовать приговор. Результаты новых анализов, проведенных по распоряжению Комиссии по пересмотру уголовных дел (CCRC), показали, что ДНК Салливана не присутствовала в сохраненных образцах с места преступления, сообщает Guardian. Вместо этого найденные следы принадлежали другому неизвестному мужчине, сказано в статье. Теперь Салливан будет освобожден из тюрьмы, передаёт телеканал ITV.
https://ria.ru/20230805/kompensatsiya-1888392210.html
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в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
Британца оправдали после 38 лет тюрьмы

Британца оправдали после 38 лет тюрьмы, что стало самой продолжительной ошибкой

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с мужчины, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в истории страны, сообщила во вторник газета Guardian.
"Обвинительный приговор мужчины, который провел в тюрьме 38 лет, был аннулирован в апелляционном суде, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в британской истории", - говорится в статье.
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Питер Салливан, которому сейчас 68 лет, был ошибочно осужден в 1987 году за убийство молодой девушки на северо-западе Англии, пишет газета. Мужчина всегда отрицал свою вину, и ранее его адвокаты уже дважды безуспешно пытались опротестовать приговор.
Результаты новых анализов, проведенных по распоряжению Комиссии по пересмотру уголовных дел (CCRC), показали, что ДНК Салливана не присутствовала в сохраненных образцах с места преступления, сообщает Guardian. Вместо этого найденные следы принадлежали другому неизвестному мужчине, сказано в статье.
Теперь Салливан будет освобожден из тюрьмы, передаёт телеканал ITV.
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