https://ria.ru/20250513/sud-2016734897.html

Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву

Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву - РИА Новости, 13.05.2025

Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву

Второй западный окружной военный суд на полгода продлил арест Эльдару Марченко, который, как считает следствие, передавал ВСУ данные о стратегическом объекте в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:59:00+03:00

2025-05-13T17:59:00+03:00

2025-05-13T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на полгода продлил арест Эльдару Марченко, который, как считает следствие, передавал ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дело поступило в суд. Марченко продлили срок содержания под стражей на полгода", - сказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что дата рассмотрения уголовного дела по существу пока не назначена.По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.Расследование в отношении соучастников продолжается.

https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html

https://ria.ru/20250429/kaliningrad-2014194901.html

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москва, курск, киев, россия, вооруженные силы украины