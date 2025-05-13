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Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву - РИА Новости, 13.05.2025
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17:59 13.05.2025 (обновлено: 18:10 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/sud-2016734897.html
Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву
Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву - РИА Новости, 13.05.2025
Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву
Второй западный окружной военный суд на полгода продлил арест Эльдару Марченко, который, как считает следствие, передавал ВСУ данные о стратегическом объекте в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:59:00+03:00
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курск
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на полгода продлил арест Эльдару Марченко, который, как считает следствие, передавал ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дело поступило в суд. Марченко продлили срок содержания под стражей на полгода", - сказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что дата рассмотрения уголовного дела по существу пока не назначена.По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.Расследование в отношении соучастников продолжается.
https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html
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москва, курск, киев, россия, вооруженные силы украины
Москва, Курск, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Суд продлил арест москвичу, подозреваемому в передаче данных Киеву

Суд продлил на полгода арест Марченко, подозреваемому в передаче данных ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на полгода продлил арест Эльдару Марченко, который, как считает следствие, передавал ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело поступило в суд. Марченко продлили срок содержания под стражей на полгода", - сказал собеседник агентства.
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В инстанции уточнили, что дата рассмотрения уголовного дела по существу пока не назначена.
По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.
На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
Расследование в отношении соучастников продолжается.
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