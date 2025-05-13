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Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор
Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор - РИА Новости, 13.05.2025
Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор
Пресненский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны РФ Сергея... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:18:00+03:00
2025-05-13T11:18:00+03:00
2025-05-13T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны РФ Сергея Пастухова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Пастухов Сергей Андреевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Пастухова взяли под стражу в зале суда.
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россия, москва, общество
Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор
Экс-советник Пастухов, работавший на Минобороны России, осужден на 4 года