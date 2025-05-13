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Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор - РИА Новости, 13.05.2025
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11:18 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/sud-2016640209.html
Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор
Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор - РИА Новости, 13.05.2025
Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор
Пресненский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны РФ Сергея... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:18:00+03:00
2025-05-13T11:18:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны РФ Сергея Пастухова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Пастухов Сергей Андреевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Пастухова взяли под стражу в зале суда.
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россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Бывшему советнику, работавшему на Минобороны, вынесли приговор

Экс-советник Пастухов, работавший на Минобороны России, осужден на 4 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны РФ Сергея Пастухова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда Пастухов Сергей Андреевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Пастухова взяли под стражу в зале суда.
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