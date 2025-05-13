Рейтинг@Mail.ru
СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 13.05.2025 (обновлено: 03:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/sud-2016598078.html
СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море
СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море - РИА Новости, 13.05.2025
СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море
Следователи направляют в суд уголовное дело в отношении гендиректора рыболовецкой компании, капитана и старшего мастера добычи судна, на котором в 2022 году при РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:34:00+03:00
2025-05-13T03:35:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
японское море
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Следователи направляют в суд уголовное дело в отношении гендиректора рыболовецкой компании, капитана и старшего мастера добычи судна, на котором в 2022 году при прохождении практики погиб студент Керченского морского технического колледжа, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю. Ранее следственные органы сообщали, что 19 ноября 2022 года студент 3-го курса Керченского морского технического колледжа выполнял работы по выборке канатов на палубе во время производственной практики. Судно находилось в водах Японского моря, южнее острова Аскольд. Канат оборвался, потерпевший получил удар, потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу, получив травму головы, из-за которой умер. Предъявлено обвинение трем сотрудникам коммерческой организации и четырем сотрудникам ГБПОУ РК "Керченский морской технический колледж". В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "Нарушение правил охраны труда" и "Халатность". "Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Слайфиш", капитана малого траулера "Рауде" и члена экипажа судна - старшего мастера добычи. Они обвиняются в нарушении правил охраны труда (часть 2 статьи 143 УК РФ), из-за которых в ноябре 2022 года погиб студент колледжа", - говорится в сообщении. По версии следствия, юноша погиб из-за нарушений правил безопасности на судне: оно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации и не был обеспечен индивидуальной защитой. "Тяжкие последствия произошли ввиду нарушения техники безопасности на судне… Уголовное дело о нарушениях правил охраны труда будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.
https://ria.ru/20240514/student-1945760473.html
https://ria.ru/20250114/pichugin-1993568700.html
россия
приморский край
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, японское море, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Японское море, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море

В Приморье будут судить сотрудников рыболовецкой компании за гибель студента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Следователи направляют в суд уголовное дело в отношении гендиректора рыболовецкой компании, капитана и старшего мастера добычи судна, на котором в 2022 году при прохождении практики погиб студент Керченского морского технического колледжа, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Ранее следственные органы сообщали, что 19 ноября 2022 года студент 3-го курса Керченского морского технического колледжа выполнял работы по выборке канатов на палубе во время производственной практики. Судно находилось в водах Японского моря, южнее острова Аскольд. Канат оборвался, потерпевший получил удар, потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу, получив травму головы, из-за которой умер. Предъявлено обвинение трем сотрудникам коммерческой организации и четырем сотрудникам ГБПОУ РК "Керченский морской технический колледж". В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "Нарушение правил охраны труда" и "Халатность".
Суд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Приморье завершили расследование гибели студента из Крыма
14 мая 2024, 04:53
"Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Слайфиш", капитана малого траулера "Рауде" и члена экипажа судна - старшего мастера добычи. Они обвиняются в нарушении правил охраны труда (часть 2 статьи 143 УК РФ), из-за которых в ноябре 2022 года погиб студент колледжа", - говорится в сообщении.
По версии следствия, юноша погиб из-за нарушений правил безопасности на судне: оно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации и не был обеспечен индивидуальной защитой.
"Тяжкие последствия произошли ввиду нарушения техники безопасности на судне… Уголовное дело о нарушениях правил охраны труда будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.
Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение
14 января, 04:05
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайЯпонское мореСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала