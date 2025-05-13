https://ria.ru/20250513/sud-2016598078.html

СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море

СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море - РИА Новости, 13.05.2025

СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море

Следователи направляют в суд уголовное дело в отношении гендиректора рыболовецкой компании, капитана и старшего мастера добычи судна, на котором в 2022 году при РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:34:00+03:00

2025-05-13T03:34:00+03:00

2025-05-13T03:35:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

японское море

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Следователи направляют в суд уголовное дело в отношении гендиректора рыболовецкой компании, капитана и старшего мастера добычи судна, на котором в 2022 году при прохождении практики погиб студент Керченского морского технического колледжа, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю. Ранее следственные органы сообщали, что 19 ноября 2022 года студент 3-го курса Керченского морского технического колледжа выполнял работы по выборке канатов на палубе во время производственной практики. Судно находилось в водах Японского моря, южнее острова Аскольд. Канат оборвался, потерпевший получил удар, потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу, получив травму головы, из-за которой умер. Предъявлено обвинение трем сотрудникам коммерческой организации и четырем сотрудникам ГБПОУ РК "Керченский морской технический колледж". В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "Нарушение правил охраны труда" и "Халатность". "Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Слайфиш", капитана малого траулера "Рауде" и члена экипажа судна - старшего мастера добычи. Они обвиняются в нарушении правил охраны труда (часть 2 статьи 143 УК РФ), из-за которых в ноябре 2022 года погиб студент колледжа", - говорится в сообщении. По версии следствия, юноша погиб из-за нарушений правил безопасности на судне: оно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации и не был обеспечен индивидуальной защитой. "Тяжкие последствия произошли ввиду нарушения техники безопасности на судне… Уголовное дело о нарушениях правил охраны труда будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.

https://ria.ru/20240514/student-1945760473.html

https://ria.ru/20250114/pichugin-1993568700.html

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приморский край

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, японское море, следственный комитет россии (ск рф)