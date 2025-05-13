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Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера - РИА Новости, 13.05.2025
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09:48 13.05.2025 (обновлено: 10:18 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/starmer-2016623737.html
Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера
Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера - РИА Новости, 13.05.2025
Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера
Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину по подозрению в серии поджогов - после пожара в доме, принадлежащем британскому премьер-министру Киру Стармеру,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:48:00+03:00
2025-05-13T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину по подозрению в серии поджогов - после пожара в доме, принадлежащем британскому премьер-министру Киру Стармеру, сообщили во вторник правоохранители. Ранее в пресс-службе лондонской полиции заявили РИА Новости, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Газета Telegraph информировала, что контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Стармера. "Мужчина был арестован в связи с серией поджогов", - говорится в сообщении столичной полиции. По словам правоохранителей, задержанному 21 год, он подозревается в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизнь людей. Арест связан с тремя инцидентами, уточняет полиция. В понедельник произошел пожар в доме британского премьера Кира Стармера. По информации газеты Times, в результате пожара была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере столицы. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду. Полиция также расследует два других инцидента: возгорание транспортного средства 8 мая и пожар у входа на частную территорию 11 мая. По данным Times, автомобиль загорелся недалеко от дома Стармера, а небольшая квартира, где также произошло возгорание, принадлежала Стармеру с 1991 по 1997 год. Правоохранители выясняют, могут ли эти инциденты быть связаны с пожаром в доме премьера.
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лондон, кир стармер, в мире
Лондон, Кир Стармер, В мире
Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера

Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома премьера Стармера

© Getty Images / James Manning - PA ImagesСотрудники правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера
Сотрудники правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / James Manning - PA Images
Сотрудники правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину по подозрению в серии поджогов - после пожара в доме, принадлежащем британскому премьер-министру Киру Стармеру, сообщили во вторник правоохранители.
Ранее в пресс-службе лондонской полиции заявили РИА Новости, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Газета Telegraph информировала, что контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Стармера.
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"Мужчина был арестован в связи с серией поджогов", - говорится в сообщении столичной полиции.
По словам правоохранителей, задержанному 21 год, он подозревается в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизнь людей. Арест связан с тремя инцидентами, уточняет полиция.
В понедельник произошел пожар в доме британского премьера Кира Стармера. По информации газеты Times, в результате пожара была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере столицы. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
Полиция также расследует два других инцидента: возгорание транспортного средства 8 мая и пожар у входа на частную территорию 11 мая. По данным Times, автомобиль загорелся недалеко от дома Стармера, а небольшая квартира, где также произошло возгорание, принадлежала Стармеру с 1991 по 1997 год. Правоохранители выясняют, могут ли эти инциденты быть связаны с пожаром в доме премьера.
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