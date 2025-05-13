Эксперт: США могли бы стать мостом между сторонами переговоров в Стамбуле
Политолог Гителинк: США на переговорах могут быть мостом между РФ, ЕС и Киевом
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у генерального консульства России в Стамбуле
Журналисты у генерального консульства России в Стамбуле. Архивное фото
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ГААГА, 13 мая - РИА Новости. Участие США в переговорах в Стамбуле могло бы способствовать заключению мирной сделки, ведь американцы смогли быть стать "мостом" между Россией, Украиной и европейцами, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины.
"Я думаю, это очень важно, чтобы русские попытались пригласить американцев на переговоры в Стамбуле. Ведь американцы могут стать мостом между Украиной и европейцами и русскими. А американцы хотят заключить сделку", - отметил Гителинк.
По его словам, США это нужно по двум причинам: во-первых потому, что Трамп сам обещал способствовать завершению конфликта на Украине и заключение соглашения станет для него колоссальным делом, а во-вторых, он хочет заключить сделку с РФ и восстановить экономические связи с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.