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Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критической возможностью для мира - РИА Новости, 13.05.2025
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21:10 13.05.2025 (обновлено: 21:19 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/stambul-2016764019.html
Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критической возможностью для мира
Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критической возможностью для мира - РИА Новости, 13.05.2025
Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критической возможностью для мира
США считают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира, заявил во вторник заместитель официального... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:10:00+03:00
2025-05-13T21:19:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США считают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот."Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины … это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира", - сообщил он журналистам на брифинге.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016750650.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016699212.html
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в мире, стамбул, сша, россия, государственный департамент сша, украина, турция, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Стамбул, США, Россия, Государственный департамент США, Украина, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критической возможностью для мира

Госдеп счел переговоры Москвы и Киева в Стамбуле критическим шансом для мира

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США считают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот.
"Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины … это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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В миреСтамбулСШАРоссияГосударственный департамент СШАУкраинаТурцияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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