https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html

В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник

В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025

В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник

В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:45:00+03:00

2025-05-13T16:45:00+03:00

2025-05-13T18:05:00+03:00

в мире

россия

стамбул

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник. "Все готово в Стамбуле. Ждем (конкретики от сторон. — Прим. ред.)", — сказал он. По словам собеседника агентства, переговоры будут закрытыми для прессы.Что касается возможного участия во встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, то этот вопрос пока не прояснен, добавил дипломат.Он также отказался отвечать, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности из-за предстоящих переговоров."Безопасность будет обеспечена", — заверил источник.Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.По словам спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога, США надеются, что Путин прибудет в Стамбул, тогда туда приедет и Трамп.

https://ria.ru/20250513/uitkoff--2016613745.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

https://ria.ru/20250513/peregovory-2016660264.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков