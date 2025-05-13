https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:45:00+03:00
2025-05-13T16:45:00+03:00
2025-05-13T18:05:00+03:00
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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник. "Все готово в Стамбуле. Ждем (конкретики от сторон. — Прим. ред.)", — сказал он. По словам собеседника агентства, переговоры будут закрытыми для прессы.Что касается возможного участия во встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, то этот вопрос пока не прояснен, добавил дипломат.Он также отказался отвечать, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности из-за предстоящих переговоров."Безопасность будет обеспечена", — заверил источник.Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.По словам спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога, США надеются, что Путин прибудет в Стамбул, тогда туда приедет и Трамп.
https://ria.ru/20250513/uitkoff--2016613745.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
В Стамбуле заявили о готовности к прямым переговорам России и Украины
АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник.
"Все готово в Стамбуле
. Ждем (конкретики от сторон. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам собеседника агентства, переговоры будут закрытыми для прессы.
Что касается возможного участия во встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, то этот вопрос пока не прояснен, добавил дипломат.
Он также отказался отвечать, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности из-за предстоящих переговоров.
"Безопасность будет обеспечена", — заверил источник.
Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле
15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский
ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как Трамп
призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
По словам спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога, США надеются, что Путин прибудет в Стамбул, тогда туда приедет и Трамп.