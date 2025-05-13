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В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
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16:45 13.05.2025 (обновлено: 18:05 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:45:00+03:00
2025-05-13T18:05:00+03:00
в мире
россия
стамбул
украина
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник. "Все готово в Стамбуле. Ждем (конкретики от сторон. — Прим. ред.)", — сказал он. По словам собеседника агентства, переговоры будут закрытыми для прессы.Что касается возможного участия во встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, то этот вопрос пока не прояснен, добавил дипломат.Он также отказался отвечать, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности из-за предстоящих переговоров."Безопасность будет обеспечена", — заверил источник.Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.По словам спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога, США надеются, что Путин прибудет в Стамбул, тогда туда приедет и Трамп.
https://ria.ru/20250513/uitkoff--2016613745.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник

В Стамбуле заявили о готовности к прямым переговорам России и Украины

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил РИА Новости по телефону турецкий дипломатический источник.
"Все готово в Стамбуле. Ждем (конкретики от сторон. — Прим. ред.)", — сказал он.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной
Вчера, 08:28
По словам собеседника агентства, переговоры будут закрытыми для прессы.
Что касается возможного участия во встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, то этот вопрос пока не прояснен, добавил дипломат.
Он также отказался отвечать, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности из-за предстоящих переговоров.
"Безопасность будет обеспечена", — заверил источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
По словам спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога, США надеются, что Путин прибудет в Стамбул, тогда туда приедет и Трамп.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной
Вчера, 12:57
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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