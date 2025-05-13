https://ria.ru/20250513/stambul-2016689255.html

Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева

Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 13.05.2025

Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева

Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог приедут в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины, пишет Reuters со ссылкой РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:11:00+03:00

2025-05-13T15:11:00+03:00

2025-05-13T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог приедут в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники."Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг", — говорится в публикации.По данным CNN, представители Дональда Трампа ограничатся наблюдением за диалогом Москвы и Киева.Незадолго до этого Уиткофф перечислил основные темы вероятной встречи: вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю.Как отметил ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. По его словам, Кремль сообщит, кто представит Москву на встрече, когда Владимир Путин посчитает это нужным.Предложение о прямых переговорахВ воскресенье российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на инициативу Москвы. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.В свою очередь, Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. Он уточнил, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.

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https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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