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Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 13.05.2025 (обновлено: 15:51 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/stambul-2016689255.html
Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева
Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 13.05.2025
Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева
Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог приедут в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины, пишет Reuters со ссылкой РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:11:00+03:00
2025-05-13T15:51:00+03:00
в мире
стамбул
специальная военная операция на украине
турция
украина
россия
сша
стив уиткофф
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог приедут в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники."Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг", — говорится в публикации.По данным CNN, представители Дональда Трампа ограничатся наблюдением за диалогом Москвы и Киева.Незадолго до этого Уиткофф перечислил основные темы вероятной встречи: вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю.Как отметил ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. По его словам, Кремль сообщит, кто представит Москву на встрече, когда Владимир Путин посчитает это нужным.Предложение о прямых переговорахВ воскресенье российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на инициативу Москвы. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.В свою очередь, Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. Он уточнил, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
https://ria.ru/20250511/peskov-2016368250.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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стамбул
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в мире, стамбул, турция, украина, россия, сша, стив уиткофф, кит келлог, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, запорожская аэс
В мире, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Кит Келлог, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС
Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева

Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на возможные переговоры РФ и Украины

© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог приедут в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.
"Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"
Вчера, 08:00
По данным CNN, представители Дональда Трампа ограничатся наблюдением за диалогом Москвы и Киева.
Незадолго до этого Уиткофф перечислил основные темы вероятной встречи: вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю.
Как отметил ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. По его словам, Кремль сообщит, кто представит Москву на встрече, когда Владимир Путин посчитает это нужным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков
11 мая, 17:48

Предложение о прямых переговорах

В воскресенье российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на инициативу Москвы. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
В свою очередь, Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. Он уточнил, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
12 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулТурцияУкраинаРоссияСШАСтив УиткоффКит КеллогВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЗапорожская АЭС
 
 
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