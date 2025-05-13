https://ria.ru/20250513/ssha-2016593090.html

США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов

США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов - РИА Новости, 13.05.2025

США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов

Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) военно-транспортных вертолетов и оборудования к ним на общую сумму 1,32... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T01:32:00+03:00

2025-05-13T01:32:00+03:00

2025-05-13T01:32:00+03:00

в мире

оаэ

сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973896281_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_3de84cd5849729563c21b6df3209f931.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) военно-транспортных вертолетов и оборудования к ним на общую сумму 1,32 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу вертолетов CH-47F Chinook и соответствующего оборудования правительству Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 1,32 миллиарда долларов", - указано в заявлении. В рамках сделки власти ОАЭ намерены приобрести шесть вертолетов, а также топливные баки, силовые установки, устройства для навигации, системы предупреждения о ракетной опасности, пулеметы, а также программное устройство и средства связи.

https://ria.ru/20240923/ssha-1974326309.html

оаэ

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, сша, министерство обороны сша