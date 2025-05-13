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США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов - РИА Новости, 13.05.2025
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01:32 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ssha-2016593090.html
США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов
США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов - РИА Новости, 13.05.2025
США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов
Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) военно-транспортных вертолетов и оборудования к ним на общую сумму 1,32... РИА Новости, 13.05.2025
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) военно-транспортных вертолетов и оборудования к ним на общую сумму 1,32 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу вертолетов CH-47F Chinook и соответствующего оборудования правительству Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 1,32 миллиарда долларов", - указано в заявлении. В рамках сделки власти ОАЭ намерены приобрести шесть вертолетов, а также топливные баки, силовые установки, устройства для навигации, системы предупреждения о ракетной опасности, пулеметы, а также программное устройство и средства связи.
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в мире, оаэ, сша, министерство обороны сша
В мире, ОАЭ, США, Министерство обороны США
США одобрили продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов

США продадут ОАЭ военно-транспортные вертолеты на 1,32 миллиарда долларов

© Фото : Public domain/Lance Cpl. Clare McIntireАмериканский вертолет AH-1Z Viper
Американский вертолет AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Public domain/Lance Cpl. Clare McIntire
Американский вертолет AH-1Z Viper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) военно-транспортных вертолетов и оборудования к ним на общую сумму 1,32 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу вертолетов CH-47F Chinook и соответствующего оборудования правительству Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 1,32 миллиарда долларов", - указано в заявлении.
В рамках сделки власти ОАЭ намерены приобрести шесть вертолетов, а также топливные баки, силовые установки, устройства для навигации, системы предупреждения о ракетной опасности, пулеметы, а также программное устройство и средства связи.
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