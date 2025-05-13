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США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 13.05.2025
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01:26 13.05.2025 (обновлено: 01:31 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ssha-2016592709.html
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 13.05.2025
США расширили санкции против Ирана
Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:26:00+03:00
2025-05-13T01:31:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
али хаменеи
оон
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США. "Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND — организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад", - говорится в заявлении ведомства. В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом серии консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250511/iran-2016383597.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Али Хаменеи, ООН, Обострение отношений США и Ирана
США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, несмотря на переговоры по ядерной сделке

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США.
"Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND — организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад", - говорится в заявлении ведомства.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы
11 мая, 20:27
В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом серии консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США
11 мая, 18:17
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАли ХаменеиООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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