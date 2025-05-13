https://ria.ru/20250513/ssha-2016592709.html

США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 13.05.2025

США расширили санкции против Ирана

Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T01:26:00+03:00

2025-05-13T01:26:00+03:00

2025-05-13T01:31:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

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оон

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вашингтон на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана, сообщил госдепартамент США. "Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND — организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад", - говорится в заявлении ведомства. В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом серии консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250511/iran-2016383597.html

https://ria.ru/20250511/iran-2016371019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана